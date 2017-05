Kristiansund har tatt nivået

Dagens langoddsprogram er svært innholdsrikt og spennende. Eliteserien og OBOS-ligaen har full rulle, med hovedkampen Vålerenga - Rosenborg. Serie A takker for seg etter en flott sesong og det samme gjør legenden Francesco Totti klokken 18 mot Genoa.

Lørdagens oddstips gikk skikkelig skeis og vi beklager at null av tre tips gikk inn.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Kristiansund - Sogndal, H 2,20.

De måtte virkelig jobbe for poengene og 3-2-seieren over Haugesund forrige helg må ha smakt særdeles godt for de nyopprykkede. Dermed har de fått en liten avstand ned til nedrykksplassene.

De har tatt ti av totalt elleve poeng på hjemmebane og 3-1-1 er solide tall så langt. Tapet på hjemmebane kom på åpningsdagen mot Molde. Midtbanespilleren Kamer Qaka er suspendert, mens Liridon Kalludra er tvilsom.

Sogndal så ut til å gå mot den tredje rake seier med Kjetil Wæhler i midtforsvaret da de ledet 2-0 over Brann forrige helg, men en kollaps i andre omgang snudde kampen til 2-3. En nedtur som må smake spesielt vondt grunnet måten det skjedde på, i tillegg stoppet deres kamper uten tap på tre.

Forrige bortekamp slo de Molde, men ellers er det lite gledelig å melde om på reisefot - 1-1-3 er tallene så langt.

Kjetil Wæhler fikk en skade og måtte ut mot Brann, men det var ikke så ille som først fryktet. Likevel er det vanskelig å vite om han rekker dagens kamp. Han er en uhyre viktig spiller og allerede blitt nær uerstattelig, spesielt i skadeforfatningen klubben er i ellers.

Kristiansund har imponert de siste hjemmekampene og vi tror de kan vinne igjen. H spilles til 2,20.

