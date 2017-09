Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Kristiansund må ha tre poeng

Oddsdobbel 2: Godset leverer alltid hjemme

Oddssingel Eliteserien: Sogndal kan overraske mot Aalesund

Oddstips dansk Superliga: Kanonodds på Kirkevold og Hobro

Tippetips: Blytungt for Deila og Vålerenga

V75 Bro Park (15.15): Enorm V75-jackpot med 4,4 mill ekstra

En strålende fotballsøndag står foran oss med tilnærmet full runde i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme. I tillegg er det en rekke kamper fra både Serie A og La Liga og viktige kamper i Allsvenskan.

Kristiansund - Stabæk H 2,35 (spillestopp kl 17.55)

Meget bortesvake Kristiansund (1-2-8) tok poeng i sin tredje av elleve mulige bortekamper mot Lillestrøm sist søndag og siden Sogndal tapte sin hjemmekamp mot Haugesund, kom Kristiansund seg på sikker plass med 23 poeng (dog kun på bedre målforskjell enn Sogndal). Hjemme i Kristiansund står fortsatt laget kun med ett tap, det kom i seriepremieren mot Molde. De siste ti hjemmekampene har gitt 4-6-0, og i forrige hjemmekamp ble Tromsø slått 4-1. KBK-trener Christian Michelsen har ingen fravær eller karantener å ta hensyn til.

Svake 1-3-2 på de seks siste seriekampene for Stabæk som ble det første laget denne sesongen som tapte hjemme for bortesvake Strømsgodset sist lørdag (0-2). Toppscorer Ohi Omoijuanfo sonet karantene i den kampen, han er tilbake her. Ustabile 3-4-3 på bortebane for Stabæk som totalt har 30 poeng. Ohi Omoijuanfo og Tortol Lumanza returnerer begge etter karantene, mens Luc Kassi neppe blir klar.

Hjemmesterke Kristiansund trenger poeng og 2,35 på hjemmeseier er bra odds.

Mjøndalen - Åsane H 1,55 (spillestopp kl 17.55)

Det tok sin tid for Mjøndalen denne sesongen, men fem seire på de seks siste seriekampene har sendt Mjøndalen opp på 5. plass og playoff. Med 37 poeng er det dog kanskje litt for langt opp til direkte opprykke og Start på 2.plass som har 45 poeng. Hjemme på Isachsen stadion står laget med sterke 8-2-2.

Åsane er i trøbbel og med 25 poeng er det kun to poeng til Fredrikstad på kvalikplass. Svake 0-3-4 på de sju siste seriekampene og selv om det er blitt poeng i tre av de fire siste bortekampene, er ikke bortetallene bedre enn 2-4-6 totalt.

Mjøndalen vant tilsvarende kamp i fjor med 2-0, er i knallform og spilles til 1,55 i odds.

Totalodds på denne dobbelen 3,64.