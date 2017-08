Kun opprykk gjelder for Terry & co.

Det ble treff på fredagens eneste oddstips, uavgjort i Sunderland - Derby til tre ganger pengene.

Nå begynner det å likne noe på helgens langoddsprogram, for Championship, League One og hele bøttebaletten fra Football League er tilbake! Ligue 1 og Eliteserien gjør også sin retur denne helgen, som gjør at utvalget er større enn siden mai måned.



Aston Villa + Fulham, samlet odds 3,61.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Aston Villa - Hull, H 1,85

John Terry, Steve Bruce og Aston Villa starter sesongen med klare ambisjoner om å forbedre fjorårets elendige 14. plass. For troppen er på papiret mer enn god nok til å skulle hevde seg blant topp seks, selv om nevnte Terry er eneste spiller av betydning de har hentet i sommer.

Siden nedrykket for en sesong siden har Villa hentet inn flere spillere som beviselig holder høyt Championship-nivå, spillere som bør være bedre integrerte enn da de ble hentet for seks og tolv måneder siden. Legger vi til at Steve Bruce har rykket opp med sitt lag hele fire ganger tidligere i karrieren, bør Villa ha grunn til optimisme.

Terry er klar for debut, det samme er de andre nysigneringene. Jonathan Kodjia er ute grunnet skade, det samme gjelder Jack Grealish og Mile Jedinak.

Hull kommer på sin side fra et skuffende, men svært forventet, nedrykk. Den dyktige treneren Marco Silva forsvant til Watford og inn har den erfarne russiske trener Leonid Slutskiy kommet inn - en mann med et velfylt premieskap hjemme i Russland, men liten erfaring utenfor Putins rike.

På spillerfronten er det uungåelig å lide etter nedrykk, Hull har mistet viktige spillere som Maguire, Robertson, Huddlestone, Bruce, Maloney og Davies, mens erstatterne er av mer ymse kvalitet.

Gjestene har ingen nevneverdige skadeproblemer, Adama Diomande og Abel Hernandez har kommet seg over sine smeller.

Aston Villa har klart best forutsetninger for å gjøre en god sesong av disse to lagene og vi tror de starter opprykkskampen alt i kveld. H spilles til 1,85.

Fulham — Norwich City, H 1,95

Slavisa Jokanovic fikk mye skryt for sin underholdende spillestil forrige sesong og han ledet the Cottagers helt til playoff, som det til slutt tapte. Siden da er stallen hverken nevneverdig svekket eller styrket, men kaptein Tom Cairney - mange mener han er den beste Championship-spilleren - har forlenget sin kontrakt.

Dermed er det et offensivt London-lag som starter sesongen i jakten på direkte opprykk. De var faktisk best på reisefot sist sesong, noe som betyr at de har forbedringspotensial på eget gress.

Tre nysigneringer i Kamara, Cisse og Norwood er ventet å starte kampen.

Norwich hadde på sin side en noe skuffende sesong etter nedrykket, hvor et par katastrofale formperioder ødela det som var av opprykkssjanser. Sommeren har de brukt godt, og hentet inn Daniel Farke fra Dortmunds andrelag - samme sted som Huddersfield-sjef David Wagner kom fra. Han kommer med gode skussmål, men har svært begrenset erfaring fra toppnivå.

Troppen er i stor grad endret fra forrige sesong, med ti spillere både ut og inn. Totalt sett virker de noe styrket, men troppen var fra før ganske så solid. Samtidig er det mye som skal på plass på kort tid for the Canaries.

Wes Hoolahan er tilbake etter skade, men trolig uten kampform. Josh Murphy og Russell Martin er tvilsomme, mens Steven Naismith er suspendert.

Et enormt problem for Norwich sist sesong var bortebanespillet, og mot en annen opprykksrival er de nok fornøyde med ett poeng i serieåpningen - et poeng vi ikke tror de får. H spilles til 1,95 og vi får totaloddsen 3,61 på vår dobbel.

