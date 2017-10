Kun seier som gjelder for Vålerenga

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i hengekampen i Eliteserien mellom Vålerenga og Haugesund. Ellers er det hockeyen som dominerer i dag. Tre kamper står på menyen i Eliteserien her hjemme, det spilles full runde i SHL i Sverige og det er en rekke kamper fra NHL natt til fredag.

Vålerenga - Haugesund H 2,10 (spillestopp kl 18.55)





Kanonviktig hengekamp i Eliteserien. Etter sitt 2-4 tap borte mot Stabæk i den siste Eliteserierunden før landslagspausen, er Vålerenga på 12 plass, kun to poeng foran Aalesund på kvalikplassen og kun to poeng foran Tromsø på direkte nedrykk. Søndag venter forøvrig skjebnekamp på Intility Arena. 5-4-2 er hjemmetallene til Vålerenga denne sesongen. Bård Finne er tilbake i troppene til kveldens kamp, men Daniel Fredheim Holm og Moa fremdeles er skadet. Daniel Berntsen soner karantene for gule kort.

Haugesund ligger på en flott 5. plass med 36 poeng og seier i kveld vil sende laget opp på 39 poeng, kun tre poeng bak Sarpsborg på 2. plass. Ustabile 5-1-6 på bortebane.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende, men Vålerenga må kjenne sin besøkelstid nå. Vi spiller hjemmeseier til godkjente 2,10 i odds.