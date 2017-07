Kveldens EM-kamper: - Stor sjanse for skandinavisk kvartfinale-oppgjør

Utfallet i gårsdagens EM-kamp var skuffende for oss nordmenn. Norge tapte skjebnekampen mot Danmark og ble med det sendt hjem fra årets mesterskap.

I gruppe As andre kamp mellom Nederland og Belgia var det nederlenderne som gikk seirende av banen. Etter scoringer av Lieke Martens og Sherida Spitse ble sluttresultatet 2-1, Belgias scoring kom ved Tessa Wullaert.

Dermed var det vetsnasjonen Nederland og Danmark på henholdsvis første- og andreplass som avanserte fra gruppe A.

I dag skal lagene i gruppe B, Sverige, Italia, Tyskland og Russland, ut i ilden, men det er bare to av lagene som virkelig har noe å spille for.

Sverige praktisk talt videre



Før kveldens kamper topper vårt naboland Sverige gruppa med fire poeng. Deretter følger Tyskland som også har fire poeng, men tyskerne har en målforskjell på en mot Sveriges to, og ligger derfor bak svenskene.

På de to siste plassene ligger Russland og Italia med henholdsvis tre og null poeng. Førstnevntes målforskjell er -1.

Sverige spilte 0-0 mot Tyskland i åpningskampen, mens kampen mot Russland endte med svensk 2-0-seier. Altså er det bare tabelljumbo Italia som gjenstår for Pia Sundhages lag.

I den andre gruppespillskampen møtes Tyskland og Russland. Russland går videre med seier, men så lenge de tyske damene tar poeng er de sikret avansement.

Sverige trenger også bare uavgjort i deres Italia-kamp og klarer seg sannsynligvis selv med tap.

Likevel finnes det et scenario der både Tyskland og Russland går videre på bekostning av svenskene. Et slikt utfall er dog så komplisert og usannsynlig at det ikke er verdt å se nærmere på.

Skandinavisk kvartfinale



Derimot er det mer interessant å se på hva som skal til for at Sverige møter Norges «overdamer», Danmark, i en skandinavisk kvartfinale.

Vinneren av gruppe A, Nederland, møter nemlig andreplass fra gruppe B, mens Danmark, som endte på andreplass i gruppe A, møter vinneren av gruppe B.

Foreløpig er det svenskene som okkuperer toppen av gruppe B, og så lenge de beseirer Italia med samme eller større sifre enn Tyskland slår Russland med, vil de ende opp som gruppevinnere.

På papiret tyder også det meste på svensk seier.

Vunnet de to siste kampene i EM-sammenheng



Årets EM-utgave er tredje gang på rad at Sverige og Italia havner i samme gruppe.

Svenskene vant 2-1 i 2013 og 1-0 i 2009; begge gangene ble vårt naboland gruppevinnere, mens italienerne endte på andreplass.

I år er det i midlertid umulig da poengløse Italia allerede er utslått.

Svenskenes trener, Pia Sundhage, spilte ni ganger mot Italia som spiller, men har fortsatt til gode å tape mot pizzabakerne.

I alt har Sverige og Italia møttes elleve ganger i konkurransesammenheng. Svenskene har vunnet åtte ganger og Italia en.

Inkludert vennskapskamper har lagene møttes atten ganger med tretten svenske seire, to italienske og tre uavgjort.

Faktisk har «Söta bror» vunnet mot «Azzure» alle de fem gangene lagene har møttes siden juni 2004. Da vant Italia 2-1 på hjemmebane i en EM-kvalifiseringskamp.

Tysk favorittstempel



Også i kampen mellom de europeiske gigantene Tyskland og Russland er det liten tvil om hvem som bærer favorittstempelet.

Tyskland og Russland var nemlig i samme kvalifiseringsgruppe og tyskerne vant begge oppgjørene. Først 4-0 i Moskva og deretter 2-0 i Berlin.

I konkurransesammenheng har Tyskland slått Russland samtlige ni ganger landene har møttes på kvinnesiden.

Inklusive vennskapskamper har Russland møtt Tyskland nitten ganger, men russerne har fortsatt til gode å slå tyskerne. Sytten oppgjør har endt med Tyskland-seier og to uavgjort.

Tysklands 9-0-seier fra VM-kvalifiseringen i 2013 er fortsatt Russlands største tap noensinne.

Begge kampene begynner 20:45.