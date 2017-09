Kveldens frekkiser i Europa League

Et formidabelt langoddsprogram venter denne torsdagen med første gruppespillrunde i Europa League og hele 24 kamper all den tid det er tolv grupper a fire lag. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme.

Vitesse Arnhem - Lazio H 3,90 (spillestopp kl 21.00)



Nederlandske Vitesse endte på 5. plass i Eredivisie forrige sesong og har innledet meget bra denne sesongen med 3-0-1 på sine fire første seriekamper.

Lazio er ubeseiret i Serie A på sine tre første seriekamper og i helgen ble Milan smadret 4-1 hjemme på stadio Olimpico. Har dog annonsert en god endringer til kveldens bortekamp og Lazio er ikke nødvendigvis et lag som alltid prioriterer Europa League.

3,90 på hjemmeseier er helt klart ved å teste i dette oppgjøret.

Zorya Lugansk - Östersund B 4,00 (spillestopp kl 21.00)



Ukrainske Zorya Luhansk er direktekvalifisert ettersom de endte på 3. plass i den hjemlige serien forrige sesong, dog på meget behørig avstand fra Shaktar Donetsk og Dynamo Kiev (24 poeng opp til Shaktar og 13 poeng opp til Dynamo Kiev). Hadde ikke bedre enn 8-1-7 på hjemmebane da.

Östersund har hatt en eventyrlig reise og slått ut både Galatasaray (2. kvalifiseringsrunde) og greske PAOK Saloniki i playoff, på veien til gruppespill. Slo riktignok ingen av disse borte, men gjorde jobben hjemme.

Helt greit at hjemmelaget skal stå som favoritt, men det får da være måte på. 4,00 på at Östersund fortsetter å sjokkere fotball-Europa er verd å sette litt innsatser på i kveld.

Hertha Berlin - Athletic Bilbao H 2,55 (spillestopp kl 21.00)

Til slutt en hjemmeseier som er litt mer "normal" å jakte. Hertha Berlin dummet seg ut og røk faktisk ut for danske Brøndby allerede i tredje kvalifiseringsrunde forrige sesong i Europa League. Denne sesongen var de direkte kvalifisert. Har åpnet ok hjemme i Bundesliga med 1-1-1 på de tre første seriekampene. Råsterke 12-1-4 hjemme i Berlin sist sesong.

Athletic Bilbao tok seg greit av greske Panathinaikos i playoff, til tross for laget lå under 0-2 i bortekampen (som gikk først). Snudde dog den kampen og vant 3-2 og kunne kontrollere inn avansementet på hjemmebane. Var også med i gruppespillet forrige sesong, tok seg videre derfra, men røk ut mot Apoel Nicosia allerede i 16-delsfinalen.

Hjemmesterke Hertha Berlin burde vel strengt tatt stått som favoritt her og 2,55 på Hertha er verd å teste i kveld.