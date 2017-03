Lagerbäck-effekten kan frelse Norge

På søndagens langoddsprogram er det en del interessante høydepunkter, det største av dem må være Nord-Irland - Norge i Belfast, den viktige kvalifiseringskampen. Ellers skal lag som England, Polen og Danmark i aksjon mot ymse motstandere.

Vi feilet i å spå utfallet av gårsdagens fotballkamper og det er bare å beklage at alle tre oddstips sto tilbake uten tilbakebetaling.

Nord-Irland - Norge, B 3,05.

Lars Lagerbäck er klar for landslagsdebut og det er ingen enkel motstander som møter Norge i kveld. Nord-Irland kvalifiserte seg videre til sekstendelsfinalen av sommerens EM, hvor de røk 1-0 for Wales. De har også åpnet denne kvalifiseringen greit, med uavgjort borte mot Tsjekkia, tap for Tyskland og 4-0-seire over både San Marino og Aserbajdsjan på hjemmebane.

Offensivt er Nord-Irland intet stort lag, men de har en del Premier League-kjenninger i kaptein Steven Davies (Southampton), samt Chris Brunt, Jonny Evans og Gareth McAuley (alle West Bromwich).

Defensivt er det knallsterke og resten av laget består av i hovedsak Championship-spillere. Shane Ferguson er suspendert og Will Grigg er skadet, ellers står det bra til med troppen.

Ny giv

Entusiasmen virker å være tilbake i Norge-laget, som har hatt sin første uke med Lars Lagerbäck i London denne uken. Selv uten Alex Tettey og Skjelbred, som har lagt opp, kan man stille et solid mannskap, fritt for skader på nøkkelspillerne. Ole Selnæs er dog suspendert.

Joshua Kings form gjør ham selvskreven på laget, trolig med Søderlund ved sin side.

En ny tid begynner for Norge og dette blir en fysisk krig mot et muskuløst Nord-Irland. Kampen fremstår veldig åpen og det er langt fra utenkelig at et nyinspirert Norge kan ta dette hjem. Vi spiller litt med hjertet og backer Norge til 3,05 her.

