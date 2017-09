Lars Bohinen kan sikte mot stjernene

Søndagens langoddsprogram er så deilig som det kan få blitt. Det er full runde i Eliteserien og OBOS-ligaen, med stadionåpning for Vålerenga, storkamp i Drammen og mye annet snacks. Premier League følger opp gårsdagen med et par jevne kamper og Serie A har også full rulle - blant mye annet.

Lørdagen ble elendig med null treff på tre tips.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Sandefjord + Sandnes Ulf, samlet odds 3,13.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Sandefjord - Viking, H 1,90

Lars Bohinen kan lene seg tilbake, vel vitende om at ny Eliteserie-kontrakt etter alle solemerker er sikret. De har hatt en fantastisk sesong med 27 poeng på 20 kamper og vant tre av de siste fire før landslagspausen.

Hjemme på Komplett Arena har de sterke 5-2-2 så langt denne sesongen og deres to siste hjemmekamper er begge vunnet. Vertenes Victor Demba Bindia er ute med tre gule kort, mens Flamur Kastrati returnerer etter sin karantene.

Om det ikke så mørkt ut før sommeren, gjør det utvilsomt det for Viking nå. Ikke bare er lagets soleklart beste spiller i Samuel Adegbenro solgt, men de røk 2-4 hjemme for Brann etter en fin formperiode og mistet all flyt.

De har én borteseier denne sesongen, over Odd, men de øvrige ni kampene har gitt bare tre poeng. Kaptein André Danielsen er ute med tre gule kort, Andreas Nordvik er tvilsom.

Sandefjord har vært i medvind den siste tiden, mens Viking aldri ser ut til å komme seg ut av sumpa. H spilles til 1,90.

Sandnes Ulf - Levanger, H 1,65

Hjemmelaget fortsatte den gode formperioden med sitt poeng borte mot Bødo/Glimt i en kamp som endte 0-0. Dette var deres åttende kamp på rad uten tap og formen har vært svært god over en lang periode. En svak innledning gjør imidlertid at de fortsatt er et par poeng bak direkte opprykksplass.

Hjemme i Rogaland har de vært solide, 6-4-1 og kun en merkelig 0-3-smell for Jerv er statistikken så langt. Axel Kryger soner karantene med sine fem gule kort.

Gjestene fra Trøndelag er et av totalt fem lag som kjemper om de to siste kvalifiseringsplassene for tiden, og de nærmet seg litt med sin 3-2-seier over jumboen Arendal sist helg. De har vært vasse på reisefot så langt og 4-4-3 er solide bortetall. I dag spiller de imidlertid på et underlag de ikke bruker så ofte, naturgress.

Adria Mateo Lopez soner karantene for tre gule kurt. Ellers kan de stille uendret fra sist.

Sandnes Ulf er i bra form og bør håndtere trusselen fra Levanger. H spilles til 1,65 ganger pengene og gir oss totaloddsen 3,13 på vår dobbel.

