Las Palmas som natt og dag

Fredagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr også på flere fristende objekter. Det er kamper fra både Bundesliga, La Liga, Ligue 1 og Championship og det verdenscup sprint langrenn fra Canada. På hockeyfronten starter kvartfinalene i det svenske sluttspillet og det spilles også noen kamper i NHL natt til lørdag.

Las Palmas - Villarreal H 2,40 (spillestopp kl 20.40)

Interessant oppgjør fra La Liga. Meget hjemmesterke Las Palmas (7-5-2) fornektet seg ikke på bortebane sist helg og gikk på sitt niende bortetap for sesongen når laget røk 3-4 mot Espanyol. Som i bortekampen mot Real Madrid i nest siste bortekamp (den endte 3-3), var det strålende offensive takter, men tilsvarende defensive brister. I mellom disse to bortekampene slo Las Palmas bunnlaget Osasuna med hele 5-2 hjemme, og det betyr at laget har scoret 11 mål på de tre siste seriekampene. I kveld er Roque Mesa tilbake etter karantene.

Villarreal har gjennomført en strålende sesong hittil og ligger på 5. plass med 48 poeng. Det er kun fire poeng opp til Atletico Madrid på den viktige 4. plassen og Villarreal har vunnet fire av sine fem siste seriekamper. Normalt meget hjemmesterke Villarreal (8-3-3) har også bitt bedre fra seg på bortebane enn normalt denne sesongen og kun gått på to bortetap (5-6-2). Villarreal har få fravær.

Det er forsåvidt bortelaget som har mest å spille for i kveld, men Las Palmas er et meget bra hjemmelag og har i tillegg levert gode prestasjoner på bortebane den siste tiden. 2,40 i hjemmeodds er flott hjemmeodds og spilles.