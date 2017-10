Leicester gjør jobben

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi har lagt bak oss en bra helg tipsmessig, selv om lørdagen kun inneholdt treff på poengdelingen mellom Liverpool og Manchester United. Fredag satt singelspillene på Birmingham (tre i odds) og Lyon (2,10 i odds), og søndag ble det treff for to av tre dobler. Kombinasjonen Molde/Mjøndalen (totalodds 3,00) og kombinasjonen Vålerenga/Inter (totalodds 3,24).

Mandagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr på både Eliteseriefotball, Premier League, Allsvenskan, La Liga og Serie A blant mye annet.

Leicester - West Bromwich H 1,87 (spillestopp kl 20.55)

Mandagens kveldskamp i Premier League og endelig overkommelig hjemmemotstand igjen for Leicester. Har spilt tre hjemmekamper hittil. Gjorde jobben og vant 2-0 mot Brighton i den første hjemmekampen, men har måttet tåle ettmålstap både mot Chelsea (1-2) og Liverpool (2-3). I tillegg er to av fire bortekamper spilt mot topplag (3-4 mot Arsenal i seriepremieren) og 0-2 mot Manchester United. Sterke bortepoeng både mot Huddersfield (1-1) og Bournemouth (0-0) i de to øvrige bortekampene som er spilt. Ligger tredje sist med kun 5 poeng, men har altså møtt meget tøff motstand.

West Bromwich innledet sesongen fortreffelig og tok sju poeng på de tre første seriekampene. På de fire siste er kun blitt to poeng i to uavgjorte hjemmekamper (0-0 mot West Ham) og (2-2 mot Watford). Ligger på 11. plass med sine åtte poeng.

Til tross for 0-1-2 på de tre siste tilsvarende på King Power stadium, har vi god tro på hjemmelaget i kveld og spiller hjemmeseier til 1,87 i odds.

Hellas Verona - Benevento H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Vi dobler dog opp dette spillet og tar med denne kampen fra Serie A. Bunnkamp de luxe er dette mellom de to nederste lagene på tabellen og ingen har vunnet på de sju første seriekampene. Verona står med 0-3-4 totalt og 0-1-3 på hjemmebane (dog møtt tøffe lag som Napoli, ; Fiorentina, Sampdoria og Lazio). På bortebane står laget med kun ett tap på de tre første, det kom mot Roma (0-3). I den siste seriekampen før landslagspausen borte mot Torino, overrasket laget med å hente opp 0-2 underlege til pause og klare 2-2.

Nyopprykkede Benevento har som ventet fått det tøft og tapt alle sine sju første seriekamper. Skrekkelig 2-18 i målforskjell. Spesielt på bortebane kommer Benevento til å slite.

Velkjente Giampaolo Pazzini scoret 23 mål for Verona i Serie B forrige sesong og har allerede scoret to denne sesongen. Bra sjanse for at Verona tar sin første seier for sesongen i kveld og vi spiller Verona i en dobbel med Leicester og får en totalodds på 3,27.