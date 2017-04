Leicester kommer til kort

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og spennende. Mjøndalen skal ta imot Jerv i OBOS-ligaen og Real Madrid - Bayern München er sammen med Atlético Madrid - Leicester på Champions League-menyen. Dagen avsluttes med tre uhyre jevne NHL-kamper.

Uken startet med et underskudd, etter at ett av fire tips gikk inn mandag. Oddsen på dobbelen med Brann og Odd var 2,71 og var dermed et stykke unna nok til å gi grønn start på uken.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Leicester - Atlético Madrid, U 3,25.

Kamp to i kvartfinalen av Champions League, spanjolene vant 1-0 i den første kampen. Og da maktet ikke Leicester et eneste skudd på mål mot den defensive stridsvognen til Diego Simeone. I helgen stilte de, noe overraskende, med bær toppet lag mot Crystal Palace. Dette vitner om manglende kynisme og kan koste dem dyrt i dag.

Midtstopperduo Roberth Huth (suspendert) og Wes Morgan (tvilsom) kan miste kampen i dag.

9-3-4 er hjemmetallene i ligaen og 3-1-0 i Champions League, forrige runde slo de Sevilla 2-0 hjemme på King Power Stadium.

Defensive mestere

Et Atlético Madrid-lag som ikke må vinne, kommer neppe til å ta mye risiko offensivt. Her handler det om å tette igjen bakover og utnytte kontringsmulighetene de garantert kommer til å få.

Gjestene har vært klart mest motiverte for Champions League denne sesongen og sparte også en rekke spillere i helgen: Koke, Saul, Gabi og Griezmann. De kommer alle inn i laget. Kevin Gameiro er tilbake etter sin skade.

Leicester ble komplett nøytralisert i Madrid og de kommer ikke til å få noe av det bakrommet de elsker å utnytte. Samtidig har ikke Altético Madrid mye grunn til å ta offensiv risiko, så dette kan bli en sjansefattig kamp. Vi fristes mest av et U-spill til 3,25 her.

