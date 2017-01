Leicester må glemme FA cupen

Dagens langoddsprogram er godt og variert. I Garmisch er det utfor med to norske favoritter, Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud. Norges håndballherrer skal i aksjon mot Kroatia i en historisk VM-semifinale og flere spennende fotballkamper tyvstarter helgen - deriblant Derby - Leicester i FA cupen.

Torsdagen ble svak, med null tilbakebetaling på to tips.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.55.

Derby - Leicester, H 2,50.

FA cup, fjerde runde. Derby er med i opprykkskampen fra the Championship for fullt og har bare et par poeng opp til playoffplassene. Under nye gamle Steve McClaren har the Rams fått et voldsomt løft og gått fra nedrykksstride til Premier League-håp på få måneder.

Spesielt hjemme har de hatt et voldsomt løft. 7-2-0 er de mektige hjemmetallene i ligaen etter at McClaren tok over roret fra Nigel Pearson. Forrige helg slo de Reading 3-2 hjemme.

Steve McClaren viste forrige runde at denne turneringen blir prioritert. Han stilte med et nær toppet mannskap borte mot West Bromwich og vant kampen imponerende 2-1.

Eks-Leicester-spiller David Nugent er tvilsom, ellers er midtbanespillerne Bradley Johnson og Jacob Butterfield tilbake etter suspensjoner. Ikechi Anya og Nick Blackmann er også trolig med.

Fem poeng ned

For Leicesters vedkommende, er nok FA cupen den av de tre turneringer de tenker aller minst på denne våren. Om en liten måned skal de i aksjon mot Sevilla i Champions League og i Premier League har de fem poeng ned til nedrykkssonen. Dermed kan det være en liten velsignelse å ryke ut av den nasjonale cupen.

Formen til gjestene er ikke mye å skryte av og de har tatt fem poeng fra de siste seks kampene sine. I helgen ble de ydmyket av Southampton og tapte til slutt 3-0 på St. Mary's. Det avslørte et problem de har hatt hele sesongen: borteformen. 0-3-8 er bortetall som skremmer, vel, ingen.

Algerie er ute av Afrikamesterskapet og dermed er playmakeren Riyad Mahrez tilgjengelig igjen. Det ville også toppscorer Islam Slimani vært, om han ikke var skadet. Spisskollega Leonardo Ulloa er skadet og Daniel Amartey spiller stadig i Afrikamesterskapet.

Derby har vært knallsterke på hjemmebane under McClaren og har vist at denne turneringen tar de på alvor. Vi tror at Claudio Ranieri innerst inne ikke blir å så lei seg om de ryker i dag. Uansett er hjemmeseieren klart mest interessant her og H spilles til 2,50 i odds.

