Leipzig debuterer med suksess

Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Real Madrid, Napoli, Monaco og Porto er blant storlagene som skal i aksjon i kveld i første runde av gruppespillet av Champions League, som naturligvis dominerer onsdagens langoddsprogram.

RB Leipzig - Monaco (spillestopp kl 20.40)

Gruppe G og begge er kandidater til gruppeseieren. Etter en strålende sesong i Bundesliga som endte med 2. plass, er RB Leipzig for første gang med i gruppespill i Europa. Innledet sesongen i Bundesliga med bortetap mot Schalke 04 (0-2), men har slått kraftig tilbake med 4-1 seier hjemme mot Freiburg og 2-0 seier borte mot Hamburg. Sterke 12-2-3 på hjemmebane i Bundesliga forrige sesong.

Monaco har solgt store profiler som Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayako og Kylian Mbpappe foran denne sesongen, men innledet likevel årets sesong i Ligue 1 med fire strake seire, før det ble et realt magaplask med 0-4 borte mot Nice i helgen.

2,05 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles.

Feyenoord - Manchester City over 2,5 mål - 1,48 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe F. Feyenoord tok et etterlengtet seriegull i Nederland sist sesong og var således direktekvalifisert til gruppespillet. Det er første gang de ti siste sesongene at laget deltar i gruppespillet i Champions League, men var med i gruppespillet i Europa League sist sesong (i gruppe med Manchester United). Endte på 3. plass i sin gruppe bak Fenerbache og Manchester United. Har innledet strålende i hjemlig serie med fire strake seire og ensom tabelltopp.

Åpent strålende i hjemlig serie har også Manchester City gjort. Bortsett fra 1-1 kampen hjemme mot Everton i andre serierunde, er det blitt tre seire og i helgen ble Liverpool slått 5-0. Dette er sjette sesongen på rad at Manchester City er med i gruppespillet i Champions League, men lenger enn til semifinale i 2015/16-sesongen har ikke laget kommet. Vincent Kompany er ute med skade.

Manchester City er alltid involvert i målrike oppgjør og det blir garantert mål i denne kampen. 1,48 i odds på det ender med mer enn to mål spilles i kombinasjon med seier til RB Leipzig. Totalodds 3,03.