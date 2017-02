Leverkusen har viktigere ting å tenke på

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Vi har en strålende sportshelg foran oss og allerede fredagens langoddsprogram byr på en rekke godbiter. Det er VM i storslalåm for herrer i St. Moritz og i Hochfilzen er det klart for kvinnenes VM-stafett i skiskyting. På fotballfronten er det klart for dansk superliga igjen med to kamper på menyen fredag. Ellers er det Bundesliga, Serie A. La Liga og Ligue 1 på menyen.

Augsburg - Bayer Leverkusen H 2,85 (spillestopp kl 20.25)

Tysk bundesliga mellom Augsburg på 13. plass (totalt 24 poeng) og Bayer Leverkusen på 9. plass (totalt 27 poeng).

Hjemmelaget har innledet med to seire og to tap etter vinteroppholdet. Innledet vårsesongen med 0-2 tap for til da ubeseirede Hoffenheim, men slo tilbake helgen etter med sterk 2-1 seier borte mot Wolfsburg. Fulgte opp med hjemmetriumf 3-2 mot Werder Bremen, men falt som ventet 0-2 borte for meget hjemmesterke Mainz sist helg. Har åtte poeng ned til Werder Bremen på kvalikplassen før denne runden.

Bayer Leverkusen har hatt en skuffende sesong og ligger altså på 9. plass med 27 poeng. Det er dog ikke mer enn sju poeng opp til den viktige 4. plassen. Har i likhet med Augsburg to seire og to tap i de fire første seriekampene etter vinterpausen og bortetallene totalt viser svake 3-1-5. Og allerde tirsdag venter en meget viktig hjemmekamp mot Atletico Madrid i Champions League.

Noen fravær i begge lag og ikke utenkelig at Leverkusen rokerer ørlite på sitt laf. Uansett bør det være en klar fordel for Augsburg i denne hjemmekampen og 2,85 på hjemmeseier er så fristende at vi må sette penger på denne.