Lewandowski & co. kan få trøbbel

På søndagens langoddsprogram er det en del interessante høydepunkter, det største av dem må være Nord-Irland - Norge i Belfast, den viktige kvalifiseringskampen. Ellers skal lag som England, Polen og Danmark i aksjon mot ymse motstandere.

Vi feilet i å spå utfallet av gårsdagens fotballkamper og det er bare å beklage at alle tre oddstips sto tilbake uten tilbakebetaling.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Montenegro - Polen, H 3,65.

Montenegrinerne fikk en knallstart på kvalifiseringen, med syv poeng på de tre første kamper, inkludert en knallsterk 1-0-seier borte over Danmark. Så røk de på et tap i Armenia etter et sent seiersmål og plutselig var danskene bare poenget bak.

Samtlige nøkkelspillere er tilgjengelig for vertene i dag og de har noen spillere på høyt nivå. Spissen Stevan Jovetic likner endelig seg selv for Sevilla og blir deres viktigste angrepsvåpen. De har vunnet sin eneste hjemmekamp, 5-0 over Kasakhstan.

Gjestene topper gruppen med ti poeng fra fire kamper og har vunnet tre på rappen, etter en skuffende poengdeling i Kasakhstan. På papiret har de som kjent et knallsterkt lag og de kom helt til kvartfinalen i EM, hvor de røk for mesterne Portugal.

Krychowiak måtte trekke seg med skade, midtbanekollega Jodlowiec er også ute. Ellers er samtlige nøkkelspillere for Polen tilgjengelige og vi trekker frem Lewandowski, Pisczek, Glik, Milik og Grosicki som de kanskje aller vasseste spillerne. Og målvaktene, da, tre som holder høy klasse.

Det er en kvalitetsforskjell mellom lagene, men Montenegro har åpnet kvalifiseringen svært godt og kan absolutt plage polakkene på en god dag. 3,65 er spennende odds på hjemmeseieren og vi gir det et lite forsøk.

