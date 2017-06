Lewandowski gjør det igjen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har sine høydepunkter fra VM-kvaliken, hvor det spilles mange kamper. Det spilles også fotball i våre hjemlige divisjoner, blant annet et par kamper i OBOS-ligaen og stort sett fulle runder i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Polen + Fram Larvik, til 2,63 i odds. Innleveringsfrist kloken 15.55.

Polen - Romania, H til 1,50 i odds

Romania vil være fornøyde med ett poeng her, men de får en meget tøff utfordring mot Polen.

Polakkene fosser mot VM-spill, og er solide. Robert Lewandowski leverer på løpende bånd, og er spilleren polakkene stoler på.

Og han pleier å levere varene, både for klubb og landslag. Forsvarssjefen Gilik er den eneste som mangler for vertene, som bør vinne også denne kampen. Det vil i såfall sørge for at de har VM-billetten halvveis nede i lomma.

Polakkene er også meget solide på eget gress, mens Romania er fryktelig varierende. De har imidlertid ikke slupet inn mål på bortebane så langt i kvaliken, på to kamper, noe som er ålreit.

Likevel klarer vi ikke å se at rumenerne klarer å demme opp for polsk krutt. H.

Fram Larvik - Egersund, H til 1,75 i odds

Fram Larvik har funnet formen, og står med fire strake seire. For gjestene er trenden omvendt, og de har blytunge tre strake tap i serien.

Det er dermed to lag som er i helt forskjellig flytsone om dagen, og vertene er klare favoritter i våre øyne her.

Etter en svak start, har de for alvor fått sving på sakene, og de har plutselig fått heng på serieleder Nardo, som nesten ingen forventer holder koken ut sesongen. Det er like jevnt i toppen av denne avdelingen i 2. divisjon, som det er i den andre. Flere lag kjemper om opprykk.

Egersund bør være fornøyde med ett poeng her, men det er liten sjans for at de klarer det, i våre øyne.

Her kommer vi ikke fra det faktum at Farm Larvik er i gnistrende god form om dagen. H.