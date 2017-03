Lillehammer går som toget

Det ble en god avslutning på en strålende uke med treff på to av fire oddstips på søndag. Nordsjælland innfridde vårt motivasjonspill borte mot Midtjylland til lekre 3,20 i odds og favorittene PSG og Tottenham leverte til en totalodds på 2,41.

Komplett ukesregnskap for uke elleve kommer i denne delen av artiklene før lunsj.

Dagens langoddsprogram er ikke så fattig som man skulle tro i innledningen til en landslagsperiode, selv om toppfotballen glimter med sitt fravær. To nye semifinalekamper spilles i GET-ligasluttspillet, Lillehammer er vertskap for Frisk Asker og Sparta Sarpsborg skal prøve å revansjere tapet for Stavanger Oilers. Fem kamper avslutter dagen i NHL.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Lillehammer - Frisk Asker, H 2,15.

Kamp to av semifinalen i GET-ligasluttspillet, Lillehammer vant 2-1 i den første kampen, men Frisk vant skuddstatistikken hele 37-17. Målvakt Christoffer Bengtsberg spilte en ny klassekamp og hadde en redningsprosent på 97,2. Resultatet betyr at Frisk må frem og jage fra start, det kan skape rom for Lillehammers giftigste våpen; kontringer.

I grunnspillet avsluttet Lillehammer til slutt tre poeng bak dagens motstander og 9-4-10 var hjemmetallene i ordinær tid. Tre av fem kamper mot dagens motstander ble tapt. Men Lillehammer har funnet tilbake til formen fra starten av sesongen og da kan de bli giftige. De virker ikke å ha noen skader av betydning.

Frisk klarte til slutt og beseire Vålerenga og fikk et par hviledager mer enn Lillehammer før lørdagens kamp, som altså endte med tap. De leverte en varierende sesong i grunnspillet, men 12-3-7 er knallsterke bortetall etter tre perioder. Skadesituasjonen er også uendret for Frisk.

Lillehammer er i knallform og kan utnytte at Frisk må frem og jage seieren. Vi tror de sikrer et sterkt utgangspunkt med seier i dag og spiller H til 2,15.

