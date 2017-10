Lillestrøm er i fornyet nedrykksfare

Søndagens langoddsprogram er fullstappet av høydepunkter, med Liverpool-kamp i Premier League, full rulle i Eliteserien og OBOS-ligaen, samt de øvrige europeiske ligaene.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Rosenborg setter skapet på plass

Oddstips 3: Ødegaard og Thorsby går på vannet

Tippekupongen: Liverpool får svi mot gamlesjefen

V4 Göteborg Galopp: Lunsjomgang med gedigent potensial

Lørdagen ble elendig, med null treff på tre tips.



Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Tromsø + Levanger, samlet odds 3,10.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Tromsø — Lillestrøm, H 2,00

De ligger fortsatt under streken, Tromsø, men har sett forbedret ut under sin nye trener Valakari. De siste fem kampene har de hentet inn syv poeng og foran dem sliter spesielt Aalesund stort med formen.

På sine tre siste hjemmekamper har de tatt syv poeng, og da legger vi til at de var svært uheldige som slapp inn et sent mål mot Odd i 2-2-kampen deres. Totalt har de mer beskjedne 3-5-3 hjemme denne sesongen.

Morten Gamst Pedersen returnerer. Thomas Lehne Olsen er trolig tilbake i startelleveren.

Gjestene har allerede booket sesongens høydepunkt, cupfinalen, men bør ikke hvile for mye på laurbærene. De har bare tre poeng ned til kvalifiseringsplass og spilte en meget svak hjemmekamp mot Rosenborg sist helg (0-3).

Fugla har likt seg klart best på hjemmebane denne sesongen og har beskjedne 2-5-4 på reisefot. På Alfheim sliter de også svært mye, med 0-3-4 på de siste tilsvarende kampene.

Marius Amundsen er ute med tre gule kort.

TIL har levert på hjemmebane under sin nye trener og bør ha gode vinnersjanser mot et LSK-lag som ikke trives godt på Alfheim. Vi spiller H til to blank.

Levanger — Tromsdalen, H 1,55

Hjemmelaget har denne uken blitt rystet over nyheten om at hovedtrener Magnus Powell ikke forlenger kontrakten sin etter sesongen. Han har ledet trønderne til en god formkurve, med åtte poeng på de siste fire kamper, og har bare poenget opp til kvalifiseringsplassene før helgens runde.

De har ikke vært spesielt imponerende hjemme, dog, med 4-5-3 så langt.

Gjestene var en periode inne på kvalifiseringsplass med strålende form, men de dager er langt bak dem nå, for de elleve siste kampene har gitt null seire og bare fire poeng - de siste tre er alle tapt. Legger vi til at de, som vanlig, er svake på bortebane, 1-5-6 er tallene denne sesongen, ser det mørkt ut.

Vi backer vertene til 1,55 og får totaloddsen 3,10 på denne dobbelen.

Klikk her for å levere denne!