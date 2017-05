Lillestrøm kan vinne igjen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddsdobbel mandag: Malmö med stø kurs

Oddstips 2. Bundesliga: Valsvik mot Bundesliga

V65 Leangen: Jackpot med Blekkan i hovedrollen

Lunsj Bjerke (spillstopp 11.10): Årets beste lunsjomgang

V4 Solänget: Olsen har en luring

Det er et meget fint langoddsprogram som venter denne mandagen. Lillestrøm tar imot Odd i kveldens eliteseriekamp, og det spilles flere meget interessante kamper i Allsvenskan. I Premier League skal Chelsea kan Chelsea bortimot sikre seriegullet med seier hjemme mot Middlesbrough og ishockey-VM pågår for fullt. Ikke nok med det natt til tirsdag er det også en høyinteressant NHL-kamp mellom Pittsburgh Penguins og Washington Capitals.

Lillestrøm - Odd H 2,55 (kampstart 18.55)

Tidligere denne helgen var hjemmeoddsen 2,75, men bookmakerne og Norsk Tipping har justert hjemmeoddsen. Likevel er det hjemmeseier som er det klart mest interessante her.

Lillestrøm vant åpningskampen hjemme mot Sandefjord etter et seiersmål fem minutter på overtid. Deretter ble det fire strake tap for Arne Erlandens menn, før laget tok en kanonviktig trepoenger borte mot Sogndal sist helg. I forrige hjemmekamp ble det 0-2 tap mot Brann, men det var mange positive tendenser i den kampen, bortsett fra at LSK ikke scoret mål. Frode Kippe var tilbake i startoppstillingen mot Sogndal, og mannskapsmessig er det ikke mange utfordringene for Erlandsen.

Odd var på forhånd sett på som den største utfordreren til Rosenborg i kampen om gullet, men verken poengfangsten eller prestasjonene har vært i nærheten hittil. Har riktignok vunnet alle tre hjemmekampene, men var under press både mot Tromsø (nest siste hjemmekamp som ble vunnet 1-0) og mot Vålerenga sist helg (vunnet med 2-1). På reisefot har Skienslaget fortsatt tilgode å score mål, etter tapsrekken 0-3 mot Rosenborg, 0-2 mot Stabæk og fæle 0-4 mot Viking i siste bortekamp. Fredrik Semb Berge rekker ikke kampen, og flere øvrige spillere er usikre.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende og selv om Lillestrøm har hatt problemer med målproduksjonen (kun to scorede mål på Åråsen og målløse i de to siste hjemmekampene), er det hjemmeseieren som blir vårt klare valg her. 2,55 på H spilles.