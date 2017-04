Lillestrøm og Sarpsborg innfrir

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Ingen grunn til å tvile på Rosenborg

Oddssingel Premier League: Siste sjanse for Arsenal

Oddssingel Serie A: Napoli griper muligheten

Tippetips: 11 rette lørdag - herlig kupong søndag

Eliteserien: Her er status for alle 16 lagene

Tabelltips Eliteserien: Slik tror vi det ender

V4 Jägersro galopp: Chaves kan vinne med alt

Kristiansund og Molde åpnet årets Eliteserie lørdag kveld, men det er nok søndagen som er den store premieredagen da det spille seks kamper. I tillegg er det serieåpning i OBOS-ligaen og det vrimler av toppkamper rundt omkring i Europa, og kanskje spesielt oppgjøret mellom Arsenal og Manchester City i Premier League.

Lillestrøm - Sandefjord H 1,80 (spillestopp kl 15.25)

Det er en viss optimisme på Åråsen foran denne sesongen, etter fjorårets neglebitende høst. Arne Erlandsen reddet laget i fjorårssesongen og har fått bruke tid gjennom vinteren. Mannskapsmessig ser det greit ut og LSK er definitivt ikke blant nedrykksfavorittene denne sesongen.

Det er dog så til de grader nyopprykkede Sandefjord. Et nærmest samlet ekspertkorps har Sandefjord som den soleklare nedrykksfavoritten. Lars Bohinen og Sandefjord var på øverste nivå for to år siden, men rykket rett ned igjen. Forsterkninger er det ikke mange av, og det er trolig hjemme i Sandefjord at laget må ta poengene sine.

LSK skal være favoritt her og 1,80 på hjemmeseier er slett ikke verst.

Sarpsborg 08 — Sogndal H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Aldri har forventningene vært så store til Sarpsborg 08, som har en av de bedre troppene i Eliteserien. Spissprofilen Erton Fejzullahus ankomst denne uken økte forventningene ytterligere, svensken har mange år på høyt nivå og også landskamper for gultrøyene.

Ingen lag holdt nullen flere ganger enn østfoldingene forrige sesong, hele 13 ganger ble det smultring. Hjemme var de sterke og de klokket inn på 7-5-3. Ole Heieren Hansen er eneste skadefravær.

Sogndal har har hatt en del utskiftninger i sin tropp, og ser ok ut. Patronen har forlatt klubben, Bolseth har lagt opp, men erstatterne holder et solid nivå. Kristin Jonsson, Kasper Nissen og Lars Christian Kjemhus er ikke med i dag.

3-3-1 på de sju siste tilsvarende og vi sarpingene full tillit i premieren. 1,75 på hjemmeseier er godkjent odds og dermed får vi en totalodds på denne Eliteserie-dobbelen på 3,15.