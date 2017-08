Liverpool elsker disse kampene

Nok en herlig fotballdag venter oss, med storkamper fra Premier League, kvartfinaler i NM og full rulle i de øvrige europeiske ligaene på programmet.

Vi måtte tåle et tap også lørdag. 16-runde var katastrofal med null av tre spill inn, men Inters snuoperasjon på kvelden til 2,75 ganger pengene gjorde sitt for å begrense skadene.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 16.55.

Liverpool + Torino, samlet odds 3,38.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Liverpool - Arsenal, H 2,05

Hjemmelaget har fått en godkjent sesongstart, med fire poeng fra kampene mot Watford (3-3) og Crystal Palace (1-0) samt en sterk 6-3-seier sammenlagt over Hoffenheim i Champions League-kvalifiseringen.

Arsenal er en motstander de trivdes mot forrige sesong, da de tok seks poeng på to kamper og slo dem 7-4 sammenlagt, 3-1 hjemme. Det er blitt en kjennsgjerning under Klopp at Liverpool er best mot de beste.

Trent Alexander-Arnold og Emre Can er tvilsomme etter en smell i midtuken, mens Philippe Coutinho er skadet/streiker/er vraket, Adam Lallana og Nathaniel Clyne er også ute. Et potensielt høyrebackproblem her altså, men Milner løser vel den også.

Arsenal fulgte opp 4-3-seieren over Leicester i åpningskampen med et 1-0-tap borte for Stoke sist helg og dermed er negativiteten tilbake. De fikk kanskje dårlig betalt i Stoke, men mot Leicester hadde de flyt.

En viktig boost er Alexis Sanchez' potensielle retur fra skade og Laurent Koscielnys retur etter suspensjon.

Men Liverpool trives godt mot Arsenal og de andre topplagene, mens Wengers menn har til gode å overbevise så langt. H til 2,05 blir budet fra denne toppkampen.

Torino - Sassuolo, H 1,65

Hjemmelaget åpnet med poengdeling borte mot Bologna sist helg etter en drømmescoring av Adem Ljajic. De har hatt en stabil og fin overgangssommer, med noen spennende spillere inn og ingen nøkkelspillere ut. Å beholde superspissen Andrea Belotti er en stor seier enn så lenge.

Treneren er fortsatt Sinisa Mihajlovic, så over hele linja er det stor kontinuitet i dette laget. De leverte overbevisende 9-8-2 på eget gress sist sesong.

Midtbanespillerne Baselli og Validifiori blir savnet, backupspissen Boyé er også ute.

Gjestene har gjennomgått en utfordrende sommer. Trener di Francesco har tatt med seg nøkkelspillerne Defrel og Pellegrini til Roma og laget fremstår svekket fra sist sesong. I sesongåpningen spilte de en nitrist 0-0-kamp hjemme mot Genoa.

Den nye treneren er Christian Bucchi, som har imponert i lavere divisjoner, men har ingen erfaring fra toppnivå. Marson og Dell'Orco savnes for gjestene.

Torino har kontinuitet og kvalitet, Sassuolo har mistet begge denne sommeren. Vi spiller H til 1,65 og får totaloddsen 3,38 på vår dobbel.

