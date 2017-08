Liverpool får ikke stengt igjen

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vålerenga avsluttet ikke sin Ullevaal-periode med stil og historien gjentok seg ikke i Borås. Det var status etter mandagen og da er det en glede å kunne invitere til et betydelig mer fristende langoddsprogram tirsdag. Liverpool og FC København er blant lagene som skal ut i Champions League-playoff og i England er det midtukerunde i Championship.

Hoffenheim - Liverpool over 2,5 mål - 1,65

Hyperinteressant oppgjøri Champions League-playoff mellom et av de store overraskelseslagene i Bundesliga forrige sesong og ultrapopulære Liverpool.

Hoffenheim tapte ikke en eneste hjemmekamp i Bundesliga forrige sesong og endte med sterke 11-6-0 på hjemmebane. Klart med middelmådige 5-8-4 på bortebane gjorde sitt til at laget ikke endte høyere enn på 4. plass, men det var uansett en kanonsesong for laget.

Liverpool bekreftet mye av det vi visste i lørdagens seriepremiere. En fantastisk offensiv slagkraft og store defensive brister. På stillingen 3-2 til Liverpool burde kampen vært avgjort, men klønete forsvarsspill ga Watford utligningen på overtid.

Å spå utfallet av kveldens kamp i Hoffenheim er ikke enkelt, men at det blir mål er alt annet enn usannsynlig. Nå utgjør ikke 1,65 i odds på over 2,5 mål, noe særlig verdi, men det likevel mer sannsynlig at blir målrikt enn at det ikke blir, og derfor setter vi pengene på en over 2,5 mål.

Barnsley - Nottingham Forest over 2,5 mål - 1,60

Vi dobler opp overspillet i Hoffenhem - Liverpool-kampen med et overspill fra Championship.

Barnsleys to første kamper har endt med 1-3 og 1-2 og forrige sesong snittet Barnsleys hjemmekamper på 2,83 mål. Nottingham Forest var involvert i en meget målrik affære borte mot Brentford lørdag (vant 4-3) og snittet på 2,69 mål per bortekamp forrige sesong. Den tilsvarende seriekampen forrige sesong endte for sikkerhets skyld 2-5.

Det bør være bra miligheter for en ny målrik affære i kveld på Oakwell stadium og 1,60 på at denne går over 2,5 mål er klart godkjent.

Det gir oss en dobbel med totalodds på 2,64.