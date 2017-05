Liverpool-floppen må straffe United

Onsdag ble det et lite overskudd i bøkene etter noen minusdager på rad. Ajax vant til 2,20 ganger pengene og mer enn gjorde opp for at Monaco ikke innfridde som det andre spillet.

Det er ikke altfor mange høydepunkter på dagens langoddsprogram, men Celta Vigo - Manchester United skiller seg ut. I tillegg skal New York Rangers prøve å utligne forspranget til Ottawa Senators i nattens NHL-kamp.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Begge lag scorer i Celta Vigo - Man. United + under 2,5 mål i Bradford - Millwall, samlet odds 2,92.

Begge lag scorer i Celta Vigo - Manchester United, 1,95

Celta Vigo er et av de mer offensive lagene i Spania og har en offensiv angrepsstyrke på høyt nivå, med gode spillere som Iago Aspas og Pione Sisto som de største drivkrefter. I Europa League har begge lag scoret i syv av deres tolv kamper så langt, også i ligaen er det overvekt begge lag scorer for vertene.

Trener Eduardo Berizzo er en stor tilhenger av det offensive geniet Marcelo Bielsa og det er tydelig. Dagens kamp har de forberedt seg for i lang tid og de har garantert en plan for å bryte ned gjestene.

Uten Zlatan får Manchester United en ny dimensjon i angrepsspillet, nemlig Rashfords fart og bevegelighet på topp. Det kan bli uhyre viktig i kontringsfasen, noe som sannsynligvis vil skje en god del i denne kampen. Fordelingen til United er fem kamper der begge lag scorer av totalt tolv så langt i EL. Deres to siste bortekamper har imidlertid endt 1-1.

Hjemmelaget er svært målfarlig og kommer til å være offensive fra start. Det kan legge grunnlaget for en offensiv og fin kamp, vi mene begge lag scorer er overbetalt og spiller det til 1,95 ganger pengene.

Bradford - Fleetwood, under 2,5 mål til 1,50 ganger pengene

Første playoffkamp av to i League One. Disse to lagene avsluttet som tabellnaboer, Fleetwood tre poeng foran dagens motstander. Disse to lagene er også de beste defensivt, med under et baklengsmål i snitt per kamp og begge hadde 43 baklengs på 46 kamper.

Vertene gikk under 2,5 mål i 28 av 46 kamper, gjestene under i 25 av 46. Det er svært sannsynlig at lagene, spesielt Uwe Röslers Fleetwood, vil skru risikoen ned enda noen hakk når det er så mye på spill i denne playoff-duellen. I tillegg er det første kamp av to, som øker sannsynlugheten for en temposvak og målfattig kamp.

I seriespillet vant begge lagene 2-1 på sin hjemmebane og det taler mot vårt spill.

Men her forventer vi en svært jevn og tett affære, med spesielt et bortelag som er fornøyde med å holde scoringsantallet nede. Under 2,5 virker sannsynlig og spilles til 1,50 ganger pengene, det gir oss totaloddsen 2,92 på vår dobbel.

