Liverpool kan feste grepet

Et fantastisk flott langoddsprogram venter oss søndag med storkamp både i Premier League mellom Arsenal og Manchester United og i Eliteserien mellom Rosenborg og Brann som de to største høydepunktene. Men det finnes nok av andre høydepunkter også.

Liverpool - Southampton H 1,53 (spillstopp kl 14.25)

Liverpool gjorde jobben borte mot Watford mandag kveld og vant 1-0 og har fortsatt et meget bra grep om plass i neste sesongs Champions League. Med likt antall kamper som Manchester City er laget på 4. plass med samme antall poeng som City på 3. plass, men med fire mål svakere målforskjell. Manchester United på 5. plass er fire poeng bak, har en kamp tilgode, men også gjenstående bortekamper mot både Arsenal og Tottenham.

Liverpool står med solide 11-4-2 på Anfield denne sesongen, og har kun tatt ett poeng på sine to siste hjemmekamper (2-2 mot Bournemouth og 1-2 mot Crystal Palace) og har vel ikke spilt sin aller beste fotball på slutten.

Det har definitivt heller ikke dagens motstander Southampton gjort som kun har tatt ett poeng på sine tre siste seriekamper. Har uansett ingenting å spille for og har moderate 5-3-9 på bortebane.

1,53 på hjemmeseier er ikke veldig gavmildt, men Liverpool har motivasjonen og hjemmestyrken til å vinne denne komfortabelt mot ferdigspilte Southampton og vi setter pengene på H her.

Hamburger SV - Mainz H 2,15 (spillstopp kl 15.25)

Real overlevelseskamp i Bundesliga mellom HSV som ligger tredje sist og Mainz som ligger fjerde sist med tre serierunder igjen. "Heldigvis" for begge disse lagene så mister nestjumbo Ingolstadt ledelsen hjemme mot Bayer Leverkusen i sluttminuttene lørdag. Det betyr at Ingolstadt som er på direkte nedrykk fortsatt har tre poeng opp til begge disse to.

HSV har kjempet i bunnen de siste sesongene, men overlevd. Tredje sist i Bundesliga betyr playoff mot lag nummer tre i andre Bundesliga, men hjemmesterke HSV (7-3-5) har alle muligheter til å unngå den plassen med to gjensttående hjemmekamper. Hadde fire strake hjemmeseire før det katastrofale hjemmetapet mot fortapte Darmstadt i siste hjemmekamp.

Motstander Mainz har variert voldsomt i det siste, men er uansett ikke noe stort bortelag (3-2-10). Skal ha to av sine tre siste på bortebane og står med svake 1-1-5 på sine sju siste seriekamper.

2,15 på hjemmeseier ser ut som det klart mest aktuelle valget her og HSV kombineres med seier til Liverpool. Totalodds på denne dobbelen 3,29.