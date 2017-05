Liverpool kan rote det til igjen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel søndag: Tottenham fullfører med stil

Oddstips Ligue 1: Frekk singel og frekk dobbel

Tippetips: United har gitt opp topp fire

V75 Charlottenlund (frist 14.30) : Fantastisk flott V75-omgang

V4/V5 Bro Park (frist 18.00): Gråberg fortsatt i hetluften

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på flere meget viktige Premier League-oppgjør og både Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. Siste serierunde spilles i nederlandsk Eredivisie og i Frankrike er det nest siste serierunde i Ligue 1. I Spania er det tilnærmet full runde, likeså i Italia og det spilles interessante kamper i Allsvenskan.

Det ble veldig mye stang ut for våre oddstips lørdag, men dobbelen med seire til Fiorentina og Ranheim gikk ihvertfall inn til 3,80 i odds og hovedobjektene Brann og Odd vant begge komfortabelt.

Premier League-singel, innleveringsfrist klokken 15.10.

West Ham - Liverpool, H 4,35.

Man sitter nesten med følelsen av at Olympic Stadium ikke ble ordentlig innvidd før forrige fredag, da West Ham - the Giant Killers! - endelig tok sin første storskalp på den nye hjemmebane. Tottenham, som hadde alt å spille for i tittelracet, ble slått 1-0 og stemningen var euforisk.

Dagens kamp er den siste hjemmekampen for sesongen, som ofte gir ekstra motivasjon foran egne fans. De har vært ustabile på eget gress med 7-4-7 denne sesongen og slitt spesielt mot topplagene - frem til Tottenham kom på besøk.

The Hammers' form er bra, uten tap på de siste fem og ni poeng i denne perioden. Syv poeng er fasit på de siste tre hjemmekamper.

Dessverre for vårt spill er tårnet Andy Carroll og midtbanegeneralen Mark Noble ute for vertene. Fra før er Kouyate ute med skade.

Rotet det til

Liverpool har virkelig satt seg i en klemme med bare ett poeng fra to hjemmekamper mot Crystal Palace (1-2) og Southampton (0-0), som betyr at de må vinne sine gjenværende kamper for å klare topp fire. Fortsatt er alt i deres hender, men det spøker virkelig nå.

På reisefot har de malt ut tre sterke ettmålsseire på rad over lag de normalt sliter mot: West Bromwich, Watford og Stoke. Dette har forbedret bortestatistikken til 9-5-4 totalt.

Roberto Firmino og Lucas Leiva er tvilsomme til kampen, mens Daniel Sturridge og Adam Lallana trolig er tilbake.

West Ham viste at de kan hamle opp med de beste da Tottenham kom på besøk og bør være motiverte for å avslutte sterkt på hjemmebane. Vi mener 4,35 er spennende odds på hjemmeseieren mot et vinglete Liverpool og prøver noen kroner på H.

Klikk her for å levere!