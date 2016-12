Liverpool ser seg ikke tilbake

Sportspills øvrige meny nyttårsaften:

Nyttårsaften er det engelsk fotball som gjelder på et strålende langoddsprogram. Det er en rekker kamper i både Premier League og Championship og tilnærmet fulle runder i både League One og League Two. I tillegg starter Tour De Ski med sprint for både kvinner og menn.

Liverpool - Manchester City H 2,20

Lørdagens storkamp har ikke avspark før kl 18.30. Hjemmelaget har slått tilbake etter bortefadesen mot Bournemouth i begynnelsen av desember, der laget rotet bort en 3-1 ledelse og endte opp med å tape 3-4. To sterke borteseire og komfortable 4-1 hjemme mot Stoke 3. juledag, gjør at Liverpool fortsatt er på 2. plass, med seks poeng opp til serieleder Chelsea. Har sterke 6-2-0 hjemme på Anfield og scoret hele 25 mål på de åtte hjemmekampene. Philippe Coutinho nærmer seg etter sin skade, men er ikke klar til lørdagens kamp. Joel Matip er også fortsatt ute.

Manchester City har også kommet seg tilbake på vinnersporet etter å ha tapt to seriekamper på rad i begynnelsen av desember og står i likhet med Liverpool med tre strake seire nå. Er kun poenget bak på tabellen og står med sterke 7-0-2 på bortebane. Sergio Aguero er endelig ferdig med sin fire-kampers karantene. Leroy Sane Vincent Kompany er fortsatt uaktuelle.

Oppsiktsvekkende 9-5-0 på de femten siste tilsvarende oppgjørene på Anfield og slik Liverpool fremstår om dagen, har vi ingen betenkeligheter med å backe hjemmeseier til pene 2,20 i odds.