Liverpool skal til cupfinale

Den gode begynnelsen på uka fortsatte tirsdag, med treff på to av tre tips. Reading-seier satt som et skudd til 2,95 i ganger pengene, det samme gjorde seirer til Norge og Napoli til en samlet odds på 2,36. Sverige ledet til pause mot Frankrike, men tapte til slutt - langskuddet til godt over fire i odds var uansett forsøket verdt.

På onsdagens langoddsprogram er det mye å henge fingrene i, spesielt fra fotballverden. Liverpool skal møte Southampton i returoppgjøret til ligacupsemifinalen og Leeds skal være vertskap for Nottingham Forest, blant mye annet. I Italia finner vi toppkampen Juventus - Milan i cupen. Dagen avsluttes med en rekke NHL-kamper.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.55.

Liverpool - Southampton, Liverpool går videre til 1,80 i odds.

Andre kamp i semifinalen av ligacupen, Southampton leder 1-0 fra det første oppgjøret. Det har begynt å rakne for Liverpool, som har to poeng på de siste tre ligkamper - i helgen tapte de hjemme for Swansea! - og var heldige som ikke tapte mer enn 1-0 i det første semifinaleoppgjøret.

Helgens hjemmetap for Swansea var det første nederlaget på Anfield denne sesongen, 7-2-1 er tallene i ligaen. Gode nyheter for Liverpool med Joel Matips godkjennelse til spill igjen, han kan være med fra start.

Dermed er alle nøkkelspillere tilgjengelig igjen, foruten Afrikamesterskap-spillende Sadio Mané. Jordan Henderson har slitt med en liten føling, men er trolig med.

Mangler stopperpar

Saints hadde også en tøff periode bak seg, med fire ligatap på rappen, før de overbevisende slo Leicester 3-0 på hjemmebane i helgens ligakamp. De to siste bortekampene i ligaen er begge tapt og statistikken på reisefot er ikke bedre enn 2-3-6 for gjestene.

De har nå endelig solgt Jose Fonte til West Ham, han har vært ute av spill en stund. Dermed smerter det ekstra at stopperkollega Virgil van Dijk er tvilsom til dagens kamp - i så fall et enormt savn. Fra før er førstelagsspillere som Steven Davies, Sofiane Boufal og toppscorer (fortsatt!) Charlie Austin ute med skader.

Kampen om avansement blir jevn, men vi tror Liverpool fikk en skikkelig vekker mot Swansea i helgen og tar seg sammen etter det. Van Dijks fravær vil ha enormt å si, så sjekk gjerne lagoppstillingene før du leverer dette spiller. Vi må ta vår avgjørelse nå - og backer Liverpool-avansement til 1,80 i odds.

