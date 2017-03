Liverpool-stjernen er i knallform på landslaget

Dessverre måtte vi notere underskudd på tirsdagens oddstips etter bare ett av fire tips gikk inn. Bolton-seier borte over Oxford leverte til 2,55 ganger pengene og begrenset skadene noe.

Dagens langoddsprogram er ikke særlig innholdsrikt, men det spilles semifinalekamp nummer tre i GET-ligaen og i SHL-sluttspillet, samt godbiten Tyskland - England i en privatlandskamp. Tre kamper i NHL runder av dagen.

Begge lag scorer i Tyskland - England, 1,70 i odds.

Vennskapskamp som spilles i Dortmund. Sist lagene møttes i denne sammenheng var rett før sommerens EM, da vant England 3-2. Tyskerne har ikke innfridd begge lag scorer i de siste tre privatlandskamper, men gjorde det i de tre før det igjen, fordelingen er 8 - 5 i favør begge lag scorer på de siste to års privatlandskamper.

Tyskerne fremstår offensivt svekket, med Mesut Özil, Julian Draxler og Mario Gomez ute med skade. Ute er også førstekeeper Manuel Neuer. Lukas Podolski skal være kaptein i sin alle siste landskamp, nummer 130, og har en ekstra motivasjon for å score i kveld. Får trolig ta alt av farlige dødballer også.

England er også svekket offensivt med Wayne Rooney, Harry Kane og Daniel Sturridge. Formspilleren Jamie Vardy er sammen med Jermain Defoe og Marcus Rashford spissvalgene. Michail Antonio, Raheem Sterling og Phil Jones spiller ikke. Adam Lallana starter trolig, han har scoret i de siste tre kampene han har spilt for England.

Begge lag har scoret i fem av de siste seks treningskampene til England. De har i tillegg sluppet inn mål i de siste syv møtene med Tyskland, skriver BBC.

Vi er ikke bekymret for at dette blir en defensiv og temposvak kamp, ei heller ikke bekymret for at Tyskland scorer mål. England vil også være ute etter å vise seg frem offensivt og vi spiller begge lag scorer til 1,70 ganger pengene.

