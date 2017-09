Liverpools stjernekjøp blir sårt savnet

Det er full midtukerunde i de fleste store ligaer denne uken og moroa starter allerede tirsdag. I England skal de spilles ligacup, med Leicesters hjemmekamp mot Liverpool som det store høydepunktet. Ellers skal Barcelona og Inter i aksjon i Spania og Italia, mens Bayern München har en tøff bortekamp i Tyskland - og mye, mye mer.

Augsburg - RB Leipzig, H 3,25.

Vertene åpnet med tap borte for Hamburg, men har slått fint tilbake med syv poeng på de siste tre kampene sine. De to siste er atpåtil vunnet, med 3-0 over et Köln-lag som sliter og en sterk borteseier over Eintracht Frankfurt i helgen som gikk.

Augsburg er normalt sterke hjemme, men leverte skuffende 5-6-6 sist sesong, det som for øvrig var en svært skuffende sesong for hjemmelaget. Tilsvarende kamp sist sesong endte 2-2.

Morávek startet på benken sist, men er ventet å spille en større rolle i aften etter sitt skadeavbrekk. Leitner og Rieder er fortsatt ute, de står uten spilletid så langt denne sesongen.

Keita-forbannelse

Selv om syv poeng på de fire første kampene isolert sett er godkjent, må det være lov å si at RB Leipzig ikke har overbevist så langt. Og det er ikke så rart - de skal nå kombinere hjemlig Bundesliga med deres første Champions League-deltakelse i historien, som blir en stor overgang for den ferske klubben.

De åpnet med bortetap for Schalke, men har slått tilbake med syv poeng de siste tre. I helgen ble det uavgjort 2-2 mot Borussia Mönchengladbach. Men seieren var dyrkjøpt: Naby Keita fikk rødt kort og bortelaget er svært avhengige av den Liverpool-kjøpte midtbanespilleren.

Siden han signerte for klubben i 2016, har RB Leipzig enda ikke vunnet en ligakamp uten Naby Keita på banen. Totalt fire kamper har de spilt uten den dynamiske midtbanespilleren.



Ellers fikk de to skader i forsvar sist, begge av dem faste: Klostermann og Upamecano er begge ute.

Augsburg har fått opp dampen og er i bra form. Derfor gir vi dem bedre seierssjanser enn oddsen tilsier mot et Naby Keita-løst RB Leipzig. 3,25 er spenstig odds på hjemmeseieren.

