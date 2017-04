Luften går ut av Inter

Søndagens langoddsprogram er vanvittig godt, med full runde i Eliteserien, OBOS-ligaen og Serie A, blant annet. GET-ligafinalen går inn i finale nummer fem, denne gangen i Stavanger. Og Manchester United, Everton og Leicester skal alle i aksjon i Premier League.

Det ble dessverre et underskudd på lørdagens oddstips. West Bromwich feilet oss, Stoke feilet oss og Blackburn feilet oss. Tapet ble begrenset av dobbelen med RB Leipzig (der vi hadde mye flaks) og Rosenborg til en samlet odds på 2,63.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 14.55.

Crotone - Inter, H 7,50.

Crotone har fått fornyet håp om ny kontrakt med sin 2-1-seier borte over Chievo forrige serierunde. Seieren var ikke ufortjent, og betyr at det nå skiller kun fem poeng opp til Empoli på trygg grunn - et Empoli-lag med ett poeng på de siste ni Serie A-kampene sine og elendig form.

Selvfølgelig er det ingen av Crotone-spillerne som er i nærheten av å matche Inter spiller for spiller, men denne motivasjonen kan være nok til å vinne enkeltkampen. De har tatt tolv av totalt 17 poeng hjemme, uten av hjemmetallene 3-3-9 skremmer noen.

Vertene har en fulltallig tropp å velge fra.

Mistet Champions League-mulighetene

Inters siste håp om Champions League ble slukket mandag, da de tapte hjemme mot Sampdoria - mot alle odds. Ti poeng skiller opp til tredjeplassen og italienske lag har ikke så mye til overs for Europa League. Det gjør at vi tror luften går litt ut av Inter mot slutten av sesongen, især på bortebane.

Forrige bortekamp endte 2-2 mot Torino og 7-2-6 er en bortestatistikk som vitner om feilsteg - selv om de fleste av dem ble begått under Frank de Boers tid som sjef.

Faste Roberto Gagliardini er tvilsom, ellers er det full tropp for også Inter-sjef Stefano Pioli.

Inter er det klart beste laget, men det er Crotone som har absolutt mest å spille for, med fornyet Serie A-kontrakt i kikkerten. Som vanlig med slik høy risiko, sett ikke hus og bil på dette - men vi lar oss friste av 7,50 på hjemmeseier. Så får det heller være om vi får den skikkelig i fleisen og risikoen for det er alltid til stede på slike høyoddsere.

