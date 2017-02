Lukaku er brennhet

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og på fotballfronten er det storoppgjøret mellom Liverpool og Tottenham som er den største godbiten. Det er ellers full runde i alle de øverste ligaene i England, en rekke kamper i Bundesliga, i La Liga, i Serie A og i Frankrike. Det er ellers duket for både VM-sprint for herrer i VM i skiskyting og VM utfor herrer i alpin-VM.

Scorer mål og laget hans vinner - Romelu Lukaku 3,40

Aitor Karanka og Middlesbrough har sakte, men sikkert viklet seg inn i nedrykksstriden for alvor. De er seiersløse på de siste sju kampene i ligaen og har tatt bare tre poeng i denne perioden, all selvtillit virker å ha forduftet. Hjemmestatistikken er ikke bedre enn 3-3-6.

Venstreback George Friend og viktige Gaston Ramirez på midtbanen er begge tvilsomme.

Selvtillit er imidlertid intet problem for Everton generelt og Romelu Lukaku spesielt, belgieren puttet fire lekre mål mot Bournemouth, en kaos-kamp som endte 6-3. Få lag er i bedre form enn the toffees, som har tatt 17 poeng av de siste 21 mulige og delvis meldt seg på i kampen om topp fire.

To av de siste tre bortekamper i ligaen har endt med poengdeling og de står med 4-3-5 på reisefot så langt denne sesongen. Kometen Tom Davies er trolig med fra start igjen. Midtbanekollega Idrissa Gueye er også tilbake etter Afrikamesterskapet.

All den tid vi har klart mest tro på at Everton vinner denne kampen og oddsen på Everton er moderate 1,90, er det betydelig mer fristende å sette penger på at Everton vinner kampen og at hete Romelu Lukaku scorer mål. 3,40 er oddsen på den varianten og den spilles.