Lykken snur for «Bummen» Johansen

Lørdagens langoddsprogram er i stor grad preget av fotball, med OBOS-ligaens retur som høydepunkt. I tillegg spiller flere storklubber treningskamper, med Arsenal, Chelsea, Milan og Bayern München alle i aksjon.

Fredagens singel gikk ikke inn.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Finnsnes - KFUM Oslo, H 2,25.

Hjemmelaget har virkelig ikke hatt lykken på sin side i vårsesongen og avsluttet den med syv serietap på rappen - alle med ett mål og flere av dem etter å ha dominert kampen. En slik motflyt er nødt til å snu før eller siden, og nå har de hatt en god sommerferie å samle nye krefter i.

Uansett hvor uheldige de kan ha vært, er 0-1-5 uakseptabelt svake tall på eget gress denne sesongen. Tre mål på seks kamper er virkelig elendig, men også her har alle tapene kommet med ett mål.

Gjestene skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for de plukket knallsterke elleve poeng på de siste fem kampene inn mot acbrekket og sikret seg en fire poengs luke ned til nedrykksstreken. Deres to siste bortekamper er også vunnet, men 2-0-3 er tallene totalt.

Finnsnes må før eller siden få betalt. Vi tror de får en fin start på høstsesongen og spilelr H til 2,25.

