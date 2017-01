Lyon vinner toppkampen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt, men ikke like spennende som lørdagens. Mange storfavoritter gjør at det er litt vrient å finne de virkelige godbitene. Både Arsenal og Chelsea skal i aksjon i England, mens Barcelona skal ut i bortekamp mot Eibar i La Liga. I tillegg er det masse vintersport på søndagens program.

Lyon — Marseille H 1,65 (spillestopp kl 20.55)

Lyon hadde en seig bortekamp mot Caen sist og tapte til slutt 2-3 etter en ellevill forestilling, der de nok hadde fortjent poeng. De hentet opp en tomålsledelse, men feilet altså til slutt. Seiersrekken på fire kamper ble altså brutt, og de to siste hjemmekampene er vunnet. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 6-0-3. Hjemmelaget har for øvrig signert Memphis Depay fra Manchester United, han bør bli klar til kampen.

Gjestene, som var i så god form før helgen, gikk skikkelig på trynet og ble avkledd hjemme mot Monaco: 1-4. Dermed røyk seiersrekken på fire kamper. Og bortestatistikken er fortsatt svak, 2-3-5. Det må imidlertid nevnes at de tre siste bortekamper har gitt sju poeng. Marseille har slitt mot topplagene denne sesongen.

Bra sjanse for Lyon dette og 1,65 på hjemmeseier spilles.

Roma - Cagliari handikap fulltid 0-1 - H 1,57 (spillestopp kl 20.40)

Hjemmelaget er i dytten og har åpnet 2017 med tre strake seirer i alle turneringer, de to ligakampene har endt med solide 1-0-seirer borte over Genoa og Udinese. Torsdag feide de Sampdoria av banen med 4-0 i cupen og hadde kontroll fra start til mål. I ligaen holder de andreplass, kun poenget bak Juventus.

Hjemmestatistikken kunne ikke vært bedre for Roma, som har vunnet ni av ni hjemmekamper denne sesongen og scorer i snitt tre mål per hjemmekamp i ligaen. Den faste venstrekanten Diego Perotti nærmer seg en retur, men blir neppe risikert. Antonio Florenzi har fortsatt noen uker til full helbredelse.

Kaos-laget Cagliari viser ingen tegn til å roe ned antall mål og slo Genoa hele 4-1 hjemme forrige helg, etter å ha havnet under. Dermed ligger de på en sterk tiendeplass i første sesong etter opprykket. Snitter nesten fire mål per kamp, men på reisefot er det stort sett med negativt fortegn - 1-1-8 er tall som skremmer ingen.

Capuano fikk rødt kort sist og mister kampen. Ellers er Ionita, Di Gennaro, Melchiorri og Padoin ute med forskjellige skader, de tre sistnevnte er relativt viktige spillere.

Topp sjanse for at Roma tar sesongens tiende av ti mulige hjemmeseire på Stadio Olimpico og denne spiller vi med handicap 0-1 fra start. I fem av de ni hjemmekampene Roma har spilt har laget vunnet med to mål eller mer, mens Cagliari i fem av sine åtte bortetap har tapt med to mål eller mer. 1,57 er oddsen på tomålsseier eller mer for Roma og den kombineres med seier til Lyon. Totalodds 2,59.