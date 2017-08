Målfest i vente på Anfield

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Fem meget spennende returoppgjør i Champions League playoff med både Liverpool og FC København i aksjon på hjemmebane, er de sportslige høydepunktene på onsdagens langoddsprogram. I tillegg er det seks kamper i den engelske ligacupen.

Liverpool - Hoffenheim over 3,5 mål - 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Liverpool har et flott utgangspunkt etter å ha vunnet 2-1 i Tyskland, men jobben er på langt nær over. Måtte slite for å vinne 1-0 hjemme over Crystal Palace i helgens Premier League kamp og har tilgode å imponere voldsomt hittil.

Hoffenheim var best i det førsre møtet, brente straffespark tidlig i 1. omgang på stillingen 0-0, men endte altså opp med å tape kampen 1-2. Hadde ikke bedre enn 5-8-4 på bortebane i Bundesliga forrige sesong.

1,55 er oddsen på ren Liverpool-seier og oddsen på over 2,5 mål er begredelige 1,40. Det oser mål av denne kampen all de tid første kamp endte med 2-1 seier til Liverpool. Vi høyner risikoen og setter våre innsatser på at denne ender over 3,5 mål til godkjente 2,10 i odds. Dessverre er ikke det spillet mulig å singelspille, så vi må kombinere.

CSKA Moskva - Young Boys H 1,70 (spillestopp kl 20.40)

Med seier 1-0 borte er det klar fordel CSKA Moskva foran returmøtet hjemme i Moskva i kveld. Har åpnet greit i den hjemlige serien med 4-1-2 på de sju første seriekampene og foreløpig 4. plass. CSKA Moskva har deltatt i gruppespillet fire sesonger på rad, så erfaringen er det intet å si på.

Young Boys tok seg overraskende til playoffrunden etter å ha slutt ut Dynamo Kiev i den 3. kvalifiseringsrunden. Da tapte de bortekampen med 1-3, men tok seg til playoff på bortemålsregelen ettersom de vant hjemmekampen med 2-0. Var favoritt hos bookmakerne til å vinne hjemmekampen forrige uke. Det gjorde de altså ikke, og sveitserne står ovenfor en knalltøff oppgave i kveld.

Rutinerte CSKA Moskva må ikke vinne i kveld og på tippekupongen har vi halvgardert. Men vi må ha et kombinasjonsobjekt med målspillet i Liverpool-kampen og spiller derfor hjemmeseier i Moskva til 1,70 i odds. Totalodds på denne dobbelen 3,57.