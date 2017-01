Målrikt i London

Godt nyttår til dere alle og velkommen til første dag i 2017. Det er ikke den aller største aktiviteten på fotballfronten på 1. nyttårsdag, men det er to høyinteressante Premier League-kamper på menyen. I tillegg er det fellesstart for både kvinner og menn i Tour De Ski og i Hoppuka er det duket for det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Watford - Tottenham over 2,5 mål (spillstopp kl 14.25)

Kjipe 1,62 i odds på at Tottenham vinner denne tidlige kampen på 1. nyttårsdag, er dessverre i laveste laget, selv om det er bra sjanse for Tottenham-seier.

Watford har store skadeproblemer om dagen og så mange som ni førstelagsspillere kan mangle til denne kampen. Men har levert bra hittil denne sesongen og ligger på 10. plass med 22 poeng og har brukbare 4-2-3 hjemme.

Tottenham feide over Southampton borte onsdag og vant overbevisende 4-1. Søndag må både Jan Vertonghen og Kyle Walker sone karantene og det er en svekkelse defensivt, selv om forsvarskollega Toby Alderweireld er tilbake etter sykdom. Tottenham har vært involvert i en rekke målrike oppgjør i det siste og seks av de sju siste seriekampene har gått over 2,5 mål.

Sist sesongs tilsvarende oppgjør endte 1-2 og Watford kan helt klart utnytte at Tottenham har vesentlige defensive fravær. Over 2,5 mål betales med klart godkjente 1,80 i odds og blir vårt valg i dette London-oppgjøret.