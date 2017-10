Målrikt mellom gigantene i NHL

Det er en real mellomdag på onsdagens langoddsprogram. Riktignok er det flust opp med returkamper fra kvinnenes Champions League i fotball, men jevnt over er det underbetalte favoritter på farten. I tillegg er det masse norsk håndball. Det betyr at vi retter fokus mot nattens kamper i NHl.

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins over 5,5 mål - 1,70 (spillestopp 01.25)





Det har svingt over Capitals i innledningen av sesongen og målmaskinen Alex Ovechkin ble den første spilleren på over 100 år, til å score hattrick i de to første seriekampene. Han har fått bra følge av lagkamerat Evgeny Kuznetsov som allerede står med 8 assist og leder poengligaen i NHL. Capitals innledet med 5-4 seier borte mot Ottawa etter forlengning, vant deretter 6-1 hjemme mot Montreal Canadiens, men måtte tåle sesongens første tap med 3-4 etter overtid mot Tampa Bay natt til tirsdag.

Regjerende Stanley Cup-vinner Pittsburgh Penguins jager sin tredje strake Stanley Cup, men innledet med 4-5 tap hjemme etter overtid mot St. Louis Blues. deretter ble det smått sensasjonelle 1-10 tap borte mot Montreal Canadiens til tross for at laget vant skuddstatistikken. Søndag kom første seieren da Nashville Predators ble slått 4-0 hjemme.

Møte mellom to lag med ekstreme offensive ferdigheter som møtes her og begge lagene har vært involvert i meget målrike oppgjør hittil.

1,70 på at denne kampen ender over 5,5 mål synes meget sannsynlig og spilles.