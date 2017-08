Målrikt på Nadderud

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og det er flust med spennende objekter. Seks kamper skal avvikles i Eliteserien her hjemme, og i tillegg er det en rekke kamper i OBOS-ligan. Det er Premier League og både Barcelona og Real Madrid gjør sine seriepremierer. I Italia er det full runde og det er spennende matcher i både Tyskland, Sverige og Frankrike.

Stabæk - Molde over 2,5 mål - 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Knallsterk opphenting av Stabæk borte mot FK Haugesund sist søndag, da laget kom tilbake fra 0-2 underlege til 2-2. Ligger på 7. plass med 26 poeng og har kun fem poeng opp til Brann på 3. plass og Molde på 4. plass. Variable 4-2-4 hjemme på Nadderud. Tonny Brochmann har vært gjennom tester grunnet brystsmerter denne uken og er usikker.

Molde gjorde en solid 1. omgang mot Rosenborg hjemme sist lørdag og ledet da også fortjent 1-0 til pause. Men måtte tilslutt se seg slått 1-2 og måtte se at Brann gikk forbi og overtok 3. plassen igjen. Gangbare 4-3-3 på bortebane.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende på Nadderud. Mye tyder på at vi får en vinner også nå og det lukter mål av denne. Det endte 1-2 forrige sesong og 1,70 på at denne ender over 2,5 mål er slett ikke verst betalt.

Sirius - IFK Norrköping H 2,30 (spillestopp kl 17.25)

Dette kan være dagens beste spill. Nyopprykkede Sirius har levert en strålende sesong og ligger på 3. plass med 33 poeng. Hjemme i Uppsala står laget med 4-3-2. Røk riktignok 0-3 hjemme mot AIK i siste hjemmekamp, men reiste seg mesterlig med 3-0 seier borte mot Halmstad på direkten.

Da er det verre stilt med IFK Norrköping som vant serien så sent som i 2015 og som endte på 3. plass i 2016. Åpnet også solid denne sesongen, men etter massive spillersalg de par sist sesongene, har det vært helt natta den siste tiden. Fem av de seks siste seriekampene er tapt, og den viktige midtbanespilleren Andreas Blomquist er sistemann ut på skadelisten, der også playmakeren Daniel Sjölund allerede befinner seg.

2,30 på hjemmeseier ser ut som en strålende hjemmeodds og spilles i kombinasjon med over 2,5 mål i kampen mellom Stabæk og Molde. Dobbelodds 3,91.