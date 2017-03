Manchester City fortsetter seiersmarsjen

På dagens langoddsprogram er det mye spennende å henge fingrene i. GET-liga-sluttspillet går inn i sin tredje kamp i kvartfinalene og det er mange spennende oppgjør. Dortmund - Benfica og Barcelona - PSG står på Champions League-menyen og vi må heller ikke glemme Manchester City - Stoke i Premier League.

Vi har fått en katastrofal start på uken med våre tips, samtlige fem gikk ut tirsdag og her er det bare å brette ermene opp enda et par hakk.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Manchester City H/H + Dortmund går videre, 2,64 i totalodds.

Manchester City - Stoke, H/H til 1,60 i odds

Her er spillet at Manchester City leder både til pause og til full tid. Vertene er i knallform og står med fire rake ligaseirer, i helgen hadde de få problemer med å håndtere Sunderland på bortebane. Sergio Agüero er tilbake i scoringsform og den offensive flyten er tilbake.

Hjemmetallene er 7-4-1, svakere enn forventet. 7-3-2 er pausetallene på eget gress. Kaptein Vincent Kompany nærmer seg kampklar, men start neppe. Gundogan og Jesus er langtidsfraværende.

Gjestene slo Middlesbrough 2-0 etter finspill og en mesterlig prestasjon av Marko Arnautovic, men det har vært markant forskjell på Stoke hjemme og borte den siste tiden. Trolig har det sammenheng med at de ligger i et ingenmannsland på tabellen og allerede har ingenting å spille for.

Forrige bortekamp røk de nemlig hele 4-0 for Tottenham etter en katastrofe av en førsteomgang. De har tapt fem av de siste seks bortekampene i ligaen og ligget under til pause i fire av disse tapene. 3-3-7 er bortetallene ved full tid, 3-4-6 ved pause.

Wilfried Bony kan ikke spille mot moderklubben. Marko Arnautovic, Glen Johnson og Bruno Martins Indi er alle tvilsomme, mens Xherdan Shaqiri returnerer etter fem kamper på sidelinjen.

Manchester City er i knallform og har alt å spille for, Stoke sliter på reisefot for tiden og har ingen motivasjon i denne bortekampen. Vi tror vertene tar kommandoen fra start og spiller H/H til 1,60 i odds.

Dortmund - Benfica, vertene går videre til 1,65 i odds

Andre kamp i åttedelsfinalen i Champions League, Benfica vant første kamp 1-0 - svært ufortjent. Tyskerne skapte et tosifret antall store målsjanser og brant også straffespark. De har fulgt opp solid i hjemlig liga, med tre rake seirer og 12-2 i målforskjell siden tapet i Portugal. I helgen slo de Bayer Leverkusen hele 6-2.

Og foran den gule veggen har de vært knallsterke gjennom hele sesongen, med 8-3-0 i ligaen og syv poeng på tre kamper i høstens gruppespill. Her er de nødt til å vinne og Dortmunds offensiv skal bli vanskelig å stå imot for gjestene. Midtbanespillerne Rode, Götze og Bender er sammen med Marco Reus skadet. Venstreback Guerreiro er tvilsom.

Også gjestene har vunnet samtlige kamper siden de slo Dortmund for tre uker siden, fire totalt, og sementert sin plass på toppen av den portugisiske primeira liga. Ingen er i nærheten av å matche deres bortestatistikk på 9-1-2 i ligaen, men de klarte bare fire poeng på tre kamper i høstens gruppespill.

Spissen Jonas og midtbanespiller Felipe Augusto er begge tvilsomme. Forsvarerne Grimaldo (fast) og López er sammen med den faste midtbanespilleren Fejsa ute.

Gjestene vil bli satt under et massivt press fra første sekund og det virker nesten utenkelig at de skal klare å stå imot. Vi tror tyskerne avanserer og backer dem til å gå videre til 1,65 ganger pengene. Det gir oss totaloddsen 2,64 for denne dobbelen.

