Manchester City lekker som ei sil

Tirsdagens oddtips gikk så å si i null, med et marginalt underskudd på til sammen tre oddstips. Leicester-seier til 2,95 ganger pengene satt som et skudd, men det var uhyre bittert å miste begge lag scorer i samme kamp og dermed også dobbelen med Juventus-seier på en svak straffebom. Nattens NHL-kamp mellom Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks feilvurderte vi grovt.

På dagens langoddsprogram er det to deilige kamper i Champions League, Monaco mot Manchester City og Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen. I tillegg er det utfor i Aspen og et par kamper fra NHL.

Monaco scorer minst to mål + Atlético Madrid, samlet odds 2,58.

Monaco scorer minst to mot Manchester City, 1,70 i odds

Første kamp endte 5-3 til Manchester City og Monaco er nødt til å score minst to mål i kveldens kamp. Klarer de å leve opp til gjennomsnittet på hjemmebane i ligaen skal det gå med god margin, de scorer nesten 3,5 mål per hjemmekamp i Ligue 1. Naturligvis er disse tallene noe lavere i CL, men de har scoret minst to i halvparten av sine fire hjemmekamper i denne turneringen.

Mange har gått på over 3,5 mål totalt-toget, men vi tror ikke Manchester City kommer til å vinne kampen 3-1 og at Monaco må score minst to for å oppfylle over 3,5. Samtidig garderer vi oss mot at Manchester City legger seg defensivt om stillingen skulle bli 2-1 til vertene.

Monaco er nødt til å gå frem i banen og score mål, vi tror mye skal til for at de ikke putter minst to på Willy Caballero. Manchester City-forsvaret er ikke særlig solid og Guardiola har det ikke i seg å legge seg defensivt. Over 1,5 Monaco-mål spilles til 1,70.

Denne kan ikke singelspilles og vi kombinerer med Atléti-seier.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen, H 1,52

Her har spanjolene med seg en 4-2-ledelse fra kampen i Tyskland og det er vel ingen tvil om hvilket lag som avanserer. Bayer Leverkusen er faktisk avhengige av å score minst tre på et av verdens beste forsvar. Siden kampen i Leverkusen, har Diego Simeones menn kapret bare syv poeng på fire ligakamper, men til gjengjeld vunnet de to siste.

Motivasjonen virker å ha vært klart størst i Champions League for hjemmelaget denne sesongen, som vant alle tre gruppespillskamper i Madrid og vant gruppen foran Bayern München. I ligaen er hjemmestatistikken mer labre 9-2-2.

Gabi og Felipe Luis soner begge karantene etter gule kort sist. Gameiro og midtbanespillerne Tiago og Fernandez går skadet, mens Fernando Torres er erklært spilleklar etter sin hodesmell for ti dager siden.

Bayer Leverkusen har på ingen måte imponert etter tapet for Atléti, med ett poeng på de påfølgende tre ligakampene - som også har blitt trener Roger Schmidts bane. Tayfun Korkut fra Tyrkia er hentet inn frem til sommeren, men han maktet bare å lede laget til 1-1 hjemme mot Werder Bremen i helgen.

Bortestatistikken i ligaen er heller svak, med 4-1-6. Men i høstens gruppespill tok de fem poeng på tre bortekamper, etter seier mot Tottenham og poengdeling mot Monaco og CSKA Moskva. Midtbanespillere Henrichs er suspendert, det er også kollega Calhanoglu resten av sesongen. Stopperparet Toprak og Tah, kaptein Lars Bender og viktige Stefan Kiessling går alle skadet, totalt seks faste spillere er dermed ute.

Denne kampen er nok lite mer enn formalitet, uten at Diego Simeone vil tillate sitt lag å falle bakpå. Litt kjipt å spille en så dårlig betalt H på et lag som ikke må vinne, men utvalget er magert og vi får ta til takke. Totaloddsen blir 2,58.

