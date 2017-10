Manchester City setter italienerne på plass

Det er Champions League som preger menyen denne tirsdagen, med lag som Tottenham, Real Madrid, Liverpool og Manchester City i aksjon. I tillegg er det flere høydepunkter her hjemme, som Stavanger Oilers mot Lillehammer i GET-ligaen og nøkkelkampen Start - Ranheim i OBOS-ligaen.

Mandagen endte i skuffelse med null treff på tre tips.

Manchester City - Napoli, H 1,55

Det skal godt gjøres å overgå Manchester Citys offensive prestasjon mot Stoke i helgen og Pep Guardiolas menn spiller den soleklart beste fotballen i England om dagen. De har vunnet ni kamper på rad i alle turneringer og scorer tidvis mål for moro skyld. Hjemme på Etihad har de 3-1-0 så langt.

Ingen endring i skadesituasjonen her, Kompany og Mendy er eneste fravær.

Gjestene spiller på sin side den klart beste fotballen i Italia, ikke bare underholdningsmessig, og leder fortjent med åtte seire på åtte kamper. Men borte mot Shakhtar Donetsk i Champions League ble det tap og Napoli har vist at de faller gjennom mot de beste lagene i denne turneringen.

De har sterke borteseire over Roma og Lazio i hjemlig serie, men Man. City er naturligvis på et helt annet nivå. Kun spissen Milik er ute.

City er i sitt livs form og skal ha gode vinnersjanser her, selv om Napoli også virker ustoppelige. Vi lander på H til 1,55.

RB Leipzig - Porto, H 1,87

Hjemmelaget hadde en svak sesongstart, men har virkelig hevet seg og har tre seire på rad, den siste var borte over et Dortmund-lag som ikke hadde tapt hjemme på 41 kamper (3-2). Dermed er de igjen med i tetstriden i Bundesliga.

De har behov for poeng i denne kampen, for de har ett fra de to første - hjemme mot Monaco ble det uavgjort og borte mot Besiktas tapte de.

Midtbanespiller Ilsanker, som hadde en grufull tabbe i helgens kamp, er tvilsom og i så fall eneste fravær.

Gjestene var effektive som få i forrige bortekamp i CL, 3-0-seieren over Monaco var sterk, men også noe flatterende. De gikk på sesongens første poengtap i ligaen denne helgen, da det ble 0-0 mot nærmeste tittelutfordrer, Sporting CP. I CL har de hjemmetap for Besiktas i tillegg til seieren i Monaco.

Angriperen Tiquinho er skadet og eneste fravær.

Begge lag behøver poeng, men RB Leipzig behøver dem mest og har funnet formen. Vi spiller H til 1,87 og får totaloddsen 2,90 på denne dobbelen.

