Manchester United leverer igjen

Onsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de åtte gruppespillkampene som spilles i Champions League. Manchester United, Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus og Atletico Madrid er alle i aksjon, og felles for samtlige er at de er tildels store favoritter i sine respektive kamper.

Det ble klaff på to av tre Champions League-tips tirsdag og spesielt singelspillet på Spartak Moskva hjemme mot Sevilla var en godbit. 5-1 vant russerne til herlige 3,80 i odds. Dobbelen med seire til Manchester City og RB Leipzig gikk også inn til 2,90 i odds.

Benfica - Manchester United pause/fulltid dobbel U/B - spillestopp kl 20.40





Gruppe A der Benfica har fått en meget svak start og tapt sine to første gruppespillkamper. Innledet med et svært skuffende hjemmetap (1-2) mot CSKA Moskva og røk meget stygge 0-5 borte mot Basel i den andre kampen. Ligger på 3. plass i den hjemlige serien med 17 poeng på de åtte første seriekampene, feilfrie 4-0-0 på hjemmekampene. Totalt 4-2-4 på de ti siste gruppespillkampene, men årets utgave av Benfica er neppe av gammel kvalitet.

Manchester United la seg bakpå og sa seg nok fornøyd med 0-0 borte mot Liverpool i Premier League lørdag. Har innledet strålende i Premier League med 6-2-0 på de åtte første seriekampene og innledet meget overbevisende i gruppespillet med 3-0 hjemme mot Basel og solide 4-1 borte mot CSKA Moskva.

Normalt hjemmesterke Benfica er ikke som best denne sesongen og United taper ikke denne. 1,70 på United-seier er magert, og siden det er mange lavoddsere i dag, øker vi risikoen litt. Det er slett ikke utenkelig at denne kampen står uavgjort til pause, men at United avgjør dette i 2. omgang. Oddsen på et slikt utfall er klart mer spennende 4,00