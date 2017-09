Mancini har fått sving på sakene

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel 1 Europa League: I kveld spiller vi Rosenborg

Oddssingel 2 Europa League: Östersund har alle muligheter

V64 Jägersro galopp: Stor jackpotomgang med 1,1 mill ekstra

V5 Momarken: Bankerfri lunsj på Momarken

V4 Solänget: Knallspennende V4-omgang til lunsj

Et strålende langoddsprogram står foran oss torsdag med andre runde av gruppespillet i Europa League som hovedoppslaget. Rosenborg tar imot Vardar Skopje på Lerkendal og navngjetne lag som Arsenal, Everton, AC Milan, Athletic Bilbao, Lyon, Lazio og Hertha Berlin er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det bra med ishockey på menyen. Fire kamper i toppserien her hjemme og full runde i SHL.

Superonsdag for våre oddstips

Det har vært en meget bra periode for våre oddstips de siste dagene og onsdagen ble ikke noe unntak. Singelspill på Celtic (3,45 i odds når vi lanserte våre tips - ble senket til 2,80), singelspill på Basel (2,95 i odds og 5-0 seier), singelspill på Birmingham (2,60 i odds) og singelspill på Sheffield United (2,70 i odds) var den strålende kvartetten i går. Søndag lanserte vi Sogndal borte mot Aalesund (odds 3,35), mandag lanserte vi AFC Eskilstuna hjemme mot IFK Göteborg (odds 3,40) og tirsdag lanserte vi Besiktas hjemme mot RB Leipzig (odds 2,85). Så har vi naturligvis også bommet på et par spill disse dagene, men totalen er uansett strålende.

Zenit St. Petersburg - Real Sociedad H 2,00 (spillestopp kl 18.55)

kanonstart i den hjemlige russiske serien for Zenit som er ubeseiret etter de 11 første seriekampene (8-3-0 og 21-2 i målforskjell). Borte har laget kun sluppet inn ett mål på seks kamper (4-2-0 og 7-1 i målforskjell). Innledet gruppespillet i Europa League med å smadre ett av overraskelslagene fra kvalikrundene, makedonske Vardar, med 5-0 på bortebane. Velkjente Roberto Mancini ankom som my manager før sesongen og har hatt kanonsuksess hittil. Artem Dzybua, Aleksandr Kokorin og Dmitriy Polov danner en sterk angrepstrio.

Real Sociedad innledet La Liga med tre strake seire, men siden har moroa tatt slutt og Sociedad har gått på tre strake tap i serien. Undertegnede lanserte laget hjemme mot Real Madrid søndag 17. september til tilsynelatende flott hjemmeodds. Men var egentlig sjanseløse i det oppgjøret og røk 1-3. Derfor var det ingen tvil for meg å lansere Levante hjemme mot nettopp Real Sociedad forrige torsdag og Levante til flotte 2,80 i odds, ga seg ikke før det stod 3-0. I helgen ble nytt tap for Real Sociedad, nå hjemme mot Valencia (2-3).

2,00 på at Zenit vinner denne, er grei odds og spilles.

Nice - Vitesse Arnhem over 2,5 mål - 1,70 (spillestopp kl 18.55)

Det svinger av Nice og Mario Balotelli om dagen. Fredag scoret Balotelli sitt femte seriemål, men måtte likevel se at hans lag måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Angers. Fire hjemmekamper i Ligue 1 har gitt resultatene 1-2, 2-0, 4-0 og altså 2-2 fredag kveld. I den første gruppespillkampen i Europa League ble belgiske Zulte Waregem slått 5-1.

Vitesse tok skalpen til Ajax borte i nederlandsk Eredivisie søndag og avanserte til 3. plass på tabellen etter 4-1-1 på de seks første seriekampene. Samtlige bortekamper er vunnet med hvv 3-1 mot Roda, 3-0 mot Excelsior og altså 2-1 mot Ajax. I den første gruppespillkampen i Europa League ble det 2-3 tap hjemme mot Lazio.

Møte mellom to lag som stadig er involvert i målrike oppgjør og at denne ender over 2,5 mål skal det være bra muligheter for. 1,70 på at så skjer, er bra odds og kombineres med seier til Zenit. Totalodds 3,40.