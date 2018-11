Mancini og Italia vinner toppoppgjøret

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er klart vi skulle ønsket at det var fulgt opp av gnistrende kamper overalt i hele Europa, men innimellom må vi tåle en landslagpause. Det er noen fine oppgjør som spilles i Uefa Nations League i dag. Blant annet så skal våre svenske naboer ut i en helt avgjørende kamp mot Tyrkia. Et annet fint oppgjør er og Italia mot Portugal. Her hjemme i Norge spilles det en veldig interessant kvalikkamp mellom KFUM og Åsane. Førstnevnte som slo Fredrikstad enkelt ut i forrige runde. Ved siden av dette er det andre idretter som Håndball og Ishockey, og vi i Nettavisen vil ha tips på noe av dette også.

Italia - Portugal H - 2,15 (Spillestopp 20:40)

To storheter braker sammen på Giuseppe Meazza stadion, til dette meget interessante oppgjøret.

Italia har rukket å spille tre av sine fire kamper i denne gruppen. Laget åpnet med en sterk 1-0-seier borte mot Polen. Deretter fulgte et 0-1-tap borte mot kupongmotstander Portugal, før laget i sin tredje kamp skuffet med 1-1 hjemme mot Polen. Blåtrøyene må vinne dagens kamp for å ha mulighet til å vinne gruppen og avansere. I tillegg til seier i dag, er de avhengig av at Polen tar poeng mot Portugal i den siste kampen i denne gruppen. Roberto Mancini sitt mannskap har spilt 13 hjemmekamper uten å tape, og da er også treningskamper innregnet. I mellom kampene i denne gruppen, har Italia rukket en treningskamp, hvor laget spilte 1-1 hjemme mot Ukraina.

Til tross for at Cristiano Ronaldo spiller klubbfotball i Italia, der kampen spilles, er han ikke å finne i Portugal sin tropp. Portugal ankommer Italia i visshet om at selv et tap vil være greit, om Polen beseires i siste kamp i gruppespillet hjemme i Portugal. Laget har spilt to av sine fire kamper i gruppen, og vunnet begge. Først ble Polen beseiret 3-2 på bortebane, før laget vant 1-0 i det omvendte oppgjøret av dagens kupongmøte. I tillegg til kvalifiseringskampene har Portugal rukket to treningskamper etter sommerens VM turnering. Laget vant meget sterkt 3-1 borte mot Skottland i sin siste kamp, og har også spilt 1-1 hjemme mot gode Kroatia.

Begrunnelse H: Det er klart, Portugal håper så gjerne å ta poeng i denne kampen. Uansett hva man sier, så ligger det en baktanke i hodene til de portugisiske spillerne om at de tåler tap i dag. Taper de her, og vinner den siste kampen mot Polen så vinner de gruppa. Italia derimot, de MÅ vinne dagens kamp for å komme på førsteplass. Dette i kombinasjon med at Italia er et sterkt hjemmelag gjør nok til at jeg synes 2,15 på hjemmeseier er innenfor. Vi spiller H.

