Manglerud Star har funnet storformen

Torsdagens langoddsprogram er noe magert, men det finnes noe å spille på for de fleste. GET-ligaen og SHL har full runde, Frankrike møter Slovenia i VM-semifinale og Hull er vertskap for Manchester United i ligacup-semifinalen, blant annet.

Det ble en minus-dag onsdag, med Leeds- og Juventus-dobbelen til 2,54 i odds som eneste høydepunkt av totalt fire tips. Bittert å miste Celta Vigo-seier til 4,50 i odds på den måten, mens Liverpool- og Vitoria Setubal-tipsene var rene feilvurderinger.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.25.

Manglerud Star - Sparta Sarpsborg, H 2,95.

Vertene ligger fem poeng bak dagens motstander og er nesten nødt til å ta en seier for å nærme seg åttendeplassen - som også gir sluttspill. Manglerud-laget har et svært tøft kampprogram de kommende ukene.

Dermed passer det bra å være i god form for MS, som har vunnet syv av de siste ni kamper, fire av dem etter tre perioder. De tapte riktig nok 2-5 hjemme for Lillehammer forrige kamp, men hadde fire rake hjemmeseirer før det. Statistikken på egen is er totalt 5-3-11 etter ordinær tid, alle tre uavgjortkamper har endt med MS-seier.

Vertene selv omtaler dagens kamp som den viktigste så langt denne sesongen, for den gir virkelig muligheten til å komme opp i nakken på Sparta på tabellen.

Slo Stjernen

Sparta vant den prestisjetunge Winter Classic-kampen mot erkerival Stjernen lørdag, men det er meget for tidlig å friskmelde sarpingene. De har nemlig tapt fem av de siste syv kampene sine, alle tap har kommet i ordinær tid.

Borte har de imidlertid klart seg tålelig greit for tiden og de har vunnet fire av de siste fem borte, inkludert sterke seirer over Oilers og Frisk Asker. Dette har forbedret bortestatistikken til 7-3-7 etter ordinær tid.

Hjemmelaget er i bra form for tiden, spesielt på hjemmeis. De må vinne kampen og vi synes oddsen er noe skeivt satt her - hjemmeoddsen på 2,95 må være verdt et forsøk.

