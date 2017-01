Marerittet fortsetter for TB Lightning

Stevan Jovetic er blitt en ny yndling hos Sportspill og han sikret pluss i regnskapet på søndagens oddstips - hans 2-1-scoring på overtid sikret Sevilla-seier til deilige 3,40 i odds på slutten av dagen, der totalt tre oddstips ble anbefalt. Tre dager på rad med pluss i bøkene gjør godt.

På dagens langoddsprogram er det nok å henge fingrene i. Både Serie A og La Liga stiller med jevne og interessante kamper, NHL har et par kamper med kampstart klokken syv norsk tid og ballen ruller/spretter videre i Afrikamesterskapet og Håndball-VM for herrer.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Boston Bruins + LA Kings, samlet odds 3,50.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Boston Bruins - New York Islanders, H 1,75

Vertene ligger på en sterk andreplass i Atlantic-divisjonen, uten at de har imponert nevneverdig den siste måneden. Den siste uken har imidlertid bydd på noen oppturer og tre av de siste fem kamper er vunnet. Natt til lørdag feide de Philadelphia Flyers av isen og vant lett 6-3.

Hjemmestatistikken totalt er 8-2-10 i ordinær tid, som beviser at de er et ustabilt lag i inneværende sesong. Kevan og Colin Miller er begge realtivt nye på skadelisten og er ikke med i dag, fra før er Brian Ferlin og Matt Beleskey ute. Ingen av disse er for nøkkelspillere å regne.

Islanders har mistet den gode formen de avsluttet 2016 med og er igjen i motflyt, fire av de siste fem kamper har endt med nederlag. Natt til søndag røk de 7-4 borte mot Carolina Hurricanes og kveldens kamp er deres tredje på like mange dager.

Bortetallene til New York-laget taler en stygg historie, 4-5-9 er ikke imponerende tall. Johnny Boychuck og Travis Hamonic er ferske på skadelista, der vi fra før finner Ryan Pulock og Mikhail Grabovski. Begge de to førstnevnte er viktige brikker i laget og vil bli savnet i forsvaret.

Bruins har vist bedring i det siste og møter et Islanders uten form eller selvtillit på reisefot. Her backer vi det klart beste laget, hjemmelaget, til 1,75 i odds.

Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning, H 2,00

Los Angeles-laget har funnet formen og står med fem seirer på de siste syv kamper, de tot siste er begge vunnet. Det må riktig nok nevnes at tre av disse seirene har kommet etter forlengning, men formpilen peker utvilsomt oppover.

De siste fem kampene er spilt hjemme og tre av disse er vunnet. Natt til søndag slo de Winnipeg Jets 3-2 etter forlengning. Tallene på hjemmeis er totalt 7-8-6 i ordinær tid, ikke noe å hoppe i taket for.

Høyrevingen Tyler Toffoli savnes sårt, han har vært ute siden desember. Ellers er tredjekeeper Jonathan Quick utilgjengelig for vertene.

Florida-laget har ikke en god flyt i disse dager, fem av de siste seks kamper er tapt, alle i ordinær tid. Natt til lørdag røk de 1-3 hjemme for Columbus Blue Jackets. De fem siste bortekamper er alle tapt og bortestatistikken totalt er 8-2-12 i ordinær tid.

Kanskje har skadeproblemene blitt for tunge for bortelaget. Centeren Steven Stamkos er sammen med høyrevingene Ryan Callahan, Brayden Point og J. T. Brown ute med skader - fire viktige spillere for bortelaget.

Ingen tvil om hvilket lag som er i best form og med mest selvtillit her. Vi backer LA Kings til to ganger pengene og får totaloddsen 3,50 på dagens NHL-dobbel.

