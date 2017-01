TO TAP PÅ RAD: Vi måtte tilbake til borteseieren over Bastia for et par uker siden for å finne forrige bilde av Marseille-spiller som jubler. De har tapt for både Lyon og Monaco nylig. Foto: Pascal Pavani (AFP)

Marseille slår tilbake

Etter to rake tap for topplagene Monaco og Lyon, tror vi Marseille slår tilbake mot bortesvake Montpellier.