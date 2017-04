Marseilles bortesvakhet koster dem dyrt

Det ble pluss for tredje dag på rad med treff på ett av to tips torsdag. Både Celta Vigo og Manchester United sviktet oss i vår dobbel, men Besiktas-seier satt klokkerent til 2,60 ganger pengene og sikret et bra overskudd.

På fredagens langoddsprogram er det mange spillemessig interessante kamper og et godt utvalg fra fotball-Europa. I tillegg spilles to Stanley Cup-kamper i nattens NHL.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Nancy - Marseille, H 3,40.

Hjemmelaget kjemper en desperat kamp mot den røde streken og ligger over den bare på målforskjell, avstanden ned til jumboen Bastia er tre fattige poeng.

Det ble tap i Nice i helgen etter å ha tatt ledelsen, men forrige hjemmekamp slo de Rennes 3-0. Den dårlige nyheten er at det var den eneste av deres siste seks kamper de har tatt poeng i.

Det er utvilsomt på hjemmegress de har gjort jobben denne sesongen, med 6-2-8, uten at det er massivt imponerende tall. Forsvarerne Vincent Muratori og Cuffaut (suspendert) mister kampen.

Mangler toppscoreren

Marseille er for fullt med i Europa League-kampen og har bare et par poeng opp til den nest gjeveste turneringen. De kommer til Nancy med god form og har kapret tolv poeng på de siste seks, og fem på de siste tre borte. Dette er den beste formrekken deres denne sesongen.

I helgen fikk de virkelig selvtillit med en overbevisende 4-0-seier hjemme over Saint-Etienne. Borte har det sett langt verre ut, med 3-5-8 så langt denne sesongen.

Toppscoreren med 17 mål, Bafetimbi Gomis, kom seg ut av måltørken sist, men må stå over dagens kamp med suspensjon. En vanvittig viktig spiller for dette laget.

Hvem vil dette mest? Nancy, som virkelig har kniven på strupen, eller Marseille, som har bare et par poeng opp til Europa League? Vårt tips er hjemmelaget og 3,40 er spennende odds på H her.

