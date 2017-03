Martinsen og Canadiens har funnet formen

Det ble en fin start på uken, selv om vi hadde motflyt da Midtjylland utlignet mot Aalborg to minutter på overtid og ødela en flott singel til 2,95 i odds. Flyten snudde da Lazio og Torino begge scoret sammen med Lens' sene snuoperasjon, til en flott dobbelodds på 3,10. Chelsea gjorde også jobben, en singel lansert til 1,80 ganger pengene, men som tidlig ble kuttet til 1,65.

På dagens langoddsprogram er det mye å henge fingrene i. Det er duket for den sjette kvartfinalen i GET-ligasluttspillet og tre lag har matchball før de viktige kampene i kveld. I Champions League er det duket for Leicester - Sevilla og Juventus - Porto, førstnevnte med et spennende utgangspunkt. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 00.25.

Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks, H 2,30.

Det så unektelig mørkt ut da Montreal Canadiens i en periode mellom 10. januar og 24. februar tapte 14 av 21 kamper. Nå har de igjen klart å kjempe seg tilbake, med syv seirer på de siste åtte - dog har bare tre av dem kommet i ordinær tid.

De kommer nå fra en fire kamper lang borteturné, hvor de vant tre av fire. Men det er på hjemmebane de virkelig har levert, med 19-5-9 etter ordinær tid denne sesongen. Brian Flynn og Tomas Plekanec ble begge skadet forrige uke, uten at noen av dem er som nøkkelspillere å regne.

Blackhawks har på sin side vist et par svakhetstegn den siste tiden, med to tap på de siste tre. Natt til søndag slo de imidlertid tilbake med en sterk 4-2-seier hjemme over Minnesota Wild.

Kun New York Rangers har vunnet flere bortekamper i ordinær tid enn Blackhawks og 17-4-11 i ordinær tid er unektelig en knallsterk bortestatistikk. De har ingen skadefravær.

Montreal Canadiens er nesten tilbake i godt gammelt slag og Chicago har hatt et par glipptak den siste tiden. 2,30 er spennende hjemmeodds på et så sterkt hjemmelag som Andreas Martinsens gjeng.

