Mer jubel for Huseklepp og Haugesund

Et fantastisk flott langoddsprogram venter oss søndag med storkamp både i Premier League mellom Arsenal og Manchester United og i Eliteserien mellom Rosenborg og Brann som de to største høydepunktene. Men det finnes nok av andre høydepunkter også.

Haugesund — Sogndal H 1,70 (spillstopp kl 17.55)

Hjemmelaget har fått en bra start med sesongen og står med 3-1-2 på de seks første seriekampene og 10 poeng. Det gir en 6. plass før denne runden. Kun to av kampene er spilt hjemme. Disse har gitt fire poeng etter uavgjort mot Molde og seier over Vålerenga. Forrige helg tok de en knallsterk 3-0-seier over Stabæk borte. Tor Arne Andreassen er tilbake etter skadefravær og Haugesund har få problemer med sitt mannskap.

Det tegner til å bli en tøff sesong for sogningene, ettersom laget har pådratt seg betydelige skadeproblemer. Fire av de seks første seriekampene er tapt, deriblant alle tre bortekampene med en samlet målforskjell på 9-1. Viktige Christophe Psyche skadet seg alvorlig mot Lillestrøm og blir ute i månedsvis, men det er mulig at spissen Morten Ramsland kan være tilbake.

3 strake Sogndal-seier i de tre siste tilsvarende i Haugesund, og det er verd å merke seg. Likevel tror vi klart mest på hjemmelaget her. Haugesund skal ha meget gode vinnersjanser her og 1,70 for hjemmeseier er som det må være.

Fredrikstad — Florø H 1,72 (spillstopp kl 17.55)

Svake prestasjoner av Fredrikstad hittil, ihvertfall poengmessig. Laget står uten seire og med 0-3-2 på de fem første seriekampene. Nå skal det tillegges at motstanden har vært tøff i sesongstarten.

Helt grei start for nyopprykkede Florø som i likhet med Fredrikstad enda ikke har vunnet. Men kun ett tap og fire uavgjorte for Terje Rognsøs menn. På reisefot har de uavgjort mot Strømmen og tap for Arendal.

På tide at FFK tar sesongens første seier nå og 1,72 på Fredrikstad-seier er godkjent odds. Kombinert med seier til Haugesund får vi en dobbelodds på 2,92.