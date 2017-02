Mer trøbbel i vente for Real Madrid

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss og det bærer da også søndagens langoddsprogram preg av. Det er ligacupfinale i England mellom Manchester United og Southampton, og det er flere toppkamper både i Italia, Spania og Frankrike. I VM på ski er det duket for lagsprint for både kvinner og menn, det er kombinert stafett og det er hopp mixed lag.

Både Hull og Cardiff måtte nøye seg med poengdeling i sine respektive hjemmeoppgjør lørdag, men dobbelen med seire til Eibar (3-0) og Hertha Berlin (2-0) den satt klokkerent til flotte 3,61 i totalodds og sørget for en bra lørdag.

Villarreal — Real Madrid H 4,35 (spillestopp kl 20.40)

Gultrøyene har en god uke bak seg. Forrige serierunde slo de Real Sociedad borte etter en vinnermål fire minutter på overtid og torsdag gjenreiste de litt av æren mot Roma og vant 1-0 borte (sammenlagt tapte de dog 4-1). Seks poeng skiller opp til Champions League-plass og det vil være det store målet for våren.

Formen i ligaen er grei, med åtte poeng på de fire siste seriekampene. Hjemmestatistikken 7-3-2 er også god, og tapene har faktisk kommet for lag på nedre halvdel av tabellen. Hverken Barcelona (1-1), Sevilla (0-0), Atlético Madrid (3-0) eller Real Sociedad (2-1) har klart å slå Villarreal på bortebane denne sesongen.. Kun toppscorer Nicola Sansone er ute med skade.

Vi gikk mot Real Madrid borte mot Valencia og jommen klinte ikke Simone Zaza og co. til med en 2-1-seier.

Faktisk har Real Madrid tapt to av de siste tre bortekamper, for Valencia og for Sevilla. Dette har forverret bortestatistikken til 6-2-2. Raphaël Varane og Danilo er skadet.

Villarreal vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong, har en strålende hjemmestatistikk mot topplagene denne sesongen og 4,35 på hjemmeseier er meget fristende. Vi kaster loss og setter pengene på Villarreal.